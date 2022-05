मिल्क पाउडर फेस पैक लगाने के 3 फायदे - Milk Powder Face Pack Lagane ke 3 fayde

Benefits of applying milk powder face pack in hindi: खूबसूरत त्वचा की चाहत कौन नहीं रखता है। हर कोई चाहता है कि उसकी त्वचा दाग मुक्त रहे और चमचमाती रहे। लेकिन, इस प्रदूषण में कैसे फेस का टेक केयर करे यह बड़ा सवाल बन जाता है। ऐसे में कई सारी चीजें हैं जिनकी मदद से आप अपनी खूबसूरती को बरकरार रख सकती हैं। दूध भी उनमें से एक है। दूध के बारे में तो सब जानते हैं कि इसे पीने से शरीर को कई सारे पोषक तत्व मिलते हैं। लेकिन, ये आपके चेहरे की चमक के लिए भी फायदा पहुंचा सकता है। मिल्क पाउडर फेस पैक की मदद से आप अपने चेहरे को खूबसूरत बना सकती हैं। दरअसल, दूध में लैक्टिक एसिड पाया जाता है, जो स्किन को रिपेयर करने के साथ ही कई सारे लाभ पहुंचाता है।

चेहरे पर हाइड्रेटिंग सीरम की तरह इस्तेमाल करें (Use as a hydrating serum on face)

मिल्क पाउडर को स्किन पर हाइड्रेटिंग सीरम की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके लिए एक चम्मच मिल्क पाउडर में 3-4 चम्मच गुलाबजल मिलाकर पेस्ट तैयार कर लें और अपने चेहरे पर लगा दें। इसके बाद सूख जाए तो इसी के ऊपर दूसरा, तीसरा और चौथी बार भी पेस्ट को लगाए। कुछ देर तक चेहरे पर रखने के बाद इसे हल्के गुनगुने पानी से साफ कर लें। कुछ दिनों तक इसे करने से आपकी त्वचा में निखार आ जाएगी।

सॉफ्ट और क्लीन स्किन के लिए (Milk Powder Face Mask for soft and clean skin)

मिल्क पाउडर को फेस मास्क के रूप में लगाकर अपनी स्किन को कई सारी समस्याओं से बचा सकती हैं। इसके लिए दो चम्मच मिल्क पाउडर में दो चुटकी हल्दी, एक चम्मच बेसन में गुलाबजल मिलाकर अच्छे से पेस्ट तैयार कर लें और इसे गर्दन से लेकर अपने चेहरे पर लगा लें। इसके 20 मिनट के बाद ताजे पानी से फेस को साफ कर लें। कुछ दिनों में आपकी स्किन बेहद ही सॉफ्ट और क्लीन हो जाएगी।

दाग-धब्बे हटाने के लिए (Benefits of milk powder to remove stains)

चेहरे पर दाग-धब्बे से परेशान हैं तो फिर मिल्क पाउडर आपके काम आ सकता है। इसके लिए शहद में मिल्क पाउडर मिलाकर पेस्ट तैयार कर लें और इसमें थोड़ा सा नींबू का रस भी डाल दें। 20 मिनट चेहरे पर लगाने के बाद इसे साफ कर लें। नियमित रूप से इस्तेमाल करने से सिर्फ 1 ही हफ्ते में फर्क नजर आने लगेगा। आपकी त्वचा सॉफ्ट और क्लीन के साथ ही दाग धब्बों से मुक्त हो जाएगी।

ऑयली स्किन के लिए (milk powder face pack for oily skin)

ऑयली स्किन से परेशान हैं तो फिर मिल्क पाउडर का इस्तेमाल करें। इसके लिए मुल्तानी मिट्टी में मिल्क पाउडर मिलाकर पेस्ट तैयार कर चेहरे पर लगाए। इससे ऑयली स्किन की समस्या तो दूर ही होगी साथ ही मुंहासे और दाने भी दूर होंगे।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

Edited by Ritu Raj