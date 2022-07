अश्वगंधा, दूध और शहद के फायदे : Ashwagandha, Dudh Aur Shahad Ke Fayde

अश्वगंधा, दूध और शहद का सेवन सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है। आपको बता दें, अश्वगंधा (ashwagandha) एक आयुर्वेदिक जड़ी-बूटी है, वहीं शहद (honey) को औषधीय गुणों के लिए जाना जाता है। वहीं जब आप इन दोनों को दूध (milk) में मिलाकर पीते हैं, तो यह स्वास्थ्य संबंधी अनेक लाभ प्रदान करता है। अश्वगंधा में न्यूरोप्रोटेक्टिव और एंटी इंफ्लेमेटरी गुण मौजूद होते हैं और शहद एंटी-इन्फ्लेमेटरी, एंटी-बैक्टीरियल और एंटी-फंगल गुण होते हैं। साथ ही दूध कैल्शियम (calcium), प्रोटीन (protein), विटामिन डी (vitamin d) जैसे जरूरी पोषक तत्वों से भरपूर होता है। जानते हैं अश्वगंधा, दूध और शहद के फायदे। ( benefits of ashwagandha powder with milk and honey In Hindi)

अश्वगंधा दूध और शहद के फायदे- Ashwagandha With Milk And Honey Benefits In Hindi

इम्यूनिटी मजबूत होती है - अगर आप दूध में अश्वगंधा और दूध मिलाकर इसका सेवन करते हैं, तो इससे आपके शरीर की इम्यूनिटी (immunity) मजबूत होती है। जिससे आप सर्दी-जुकाम, बुखार और अन्य वायरल संक्रमण की चपेट में जल्दी नहीं आते हैं।

सूजन कम होती है - अश्वगंधा और शहद में मौजूद एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं, जो शरीर में सूजन से लड़ने में आपकी मदद करते हैं।

खराब कोलेस्ट्रॉल कम होता है - दूध, अश्वगंधा और शहद का यह कॉम्बिनेशन शरीर में कोलेस्ट्रॉल और ट्राईग्लिराइड्स को कम करने में मदद करता है।

अच्छी नींद आती है: अगर आप रात के समय में दूध में अश्वगंधा और शहद डालकर पीते हैं, तो इससे तनाव, चिंता को कम करने में मदद मिलती है और अनिद्रा जैसी समस्याओं से छुटकारा मिलता है।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

