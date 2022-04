Benefits of black pepper in hindi: काली मिर्च दिखने में जितनी छोटी होती है उसके फायदे उतने ही बड़े होते हैं। काली मिर्च का इस्तेमाल हम कई तरीकों से करते हैं। काली मिर्च की चाय, दाल में मसाले के तौर पर तड़का लगाते वक्त या फिर सब्जी में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। काली मिर्च के सेवन से सर्दी-जुकाम, पेट संबंधी समस्याएं, वजन कम करने के साथ ही कई और भी फायदे हैं।

काली मिर्च के फायदे अनेक - Kali Mirch ke Fayde Anek in hindi

सर्दी-खांसी और जुकाम (Black pepper is beneficial in curing cold-cough and cold)

काली मिर्च के जरिए सर्दी-खांसी और जुकाम की समस्या को ठीक किया जा सकता है। इसमें पेपरिन कंपाउंड पाया जाता है जो, सर्दी-खांसी और जुकाम जैसी बीमारियों को ठीक करने में मदद करता है।

पेट के लिए (black pepper is beneficial for the stomach)

पेट संबंधी समस्याओं के लिए काली मिर्च बेहद ही फायदेमंद है। इसके पोषक तत्व भोजन को पचाने में मदद करते हैं। साथ ही ये काइमोट्रिप्सिन, पैंक्रियाटिक लाइपेज की गतिविधियों को शरीर में बढ़ावा देते हैं। जिसकी वजह से पाचन तंत्र सही ठंग से काम करता है।

वजन (Black pepper to control weight)

काली मिर्च में एंटी ओबेसिटी जैसे अनेक तत्व पाए जाते हैं, जो भूख को कंट्रोल करने में मदद करते हैं। ऐसे में इसके सेवन से बढ़ते वजन को कंट्रोल में किया जा सकता है।

कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करे (Black pepper is beneficial for controlling cholesterol)

काली मिर्च के सेवन से शरीर में कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम किया जा सकता है। इसमें पाया जाने वाला पाइपरिन तत्व शरीर में कोलेस्ट्रॉल के लेवल को बढ़ने से रोकने में मदद करता है। साथी ही कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कंट्रोल करता है।

स्किन के लिए (Black pepper for skin problems)

काली मिर्च में एंटी ऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो स्किन के लिए काफी लाभकारी होते हैं। ये त्वचा को स्वस्थ रखने के साथ ही कील-मुंहासे जैसी समस्याओं से छुटकारा दिलाने में मदद करते हैं।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

