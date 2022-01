कपूर और नारियल तेल के फायदे- Camphor aur Nariyal tel ke fayde

नारियल का तेल सेहत और त्वचा के लिए काफी फायदेमंद होता है। लेकिन अगर इसमें कपूर मिला दें तो ये किसी जादुई उपचार से कम नहीं है। नारियल तेल और कपूर (Nariyal Tel aur Camphor ke fayde) कई औषधीय गुणों से समृद्ध होते हैं, जो त्वचा और बालों पर अच्छा प्रभाव डालते हैं। नारियल तेल में सैचुरेटेड मीडियम चेन फैटी एसिड होते हैं, जो एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम कर सकते हैं। इससे स्किन डैमेज की समस्या कम हो सकती है। साथ ही घाव पर नारियल तेल एंटीसेप्टिक की तरह काम करता है। नारियल के साथ अगर कपूर को मिलाकर लगाने से शरीर के दर्द को कम करने से लेकर, स्किन इन्फेक्शन को दूर करने और दाग-धब्बों को हल्का करने में बेहद प्रभावकारी साबित होता है। ऐसे में आईए जानते हैं इसके और क्या-क्या फायदे हैं।

नारियल तेल और कपूर लगाने के फायदे Nariyal Tel aur kapur lagane ke fayde in Hindi

स्किन एलर्जी (coconut oil and camphor ends Skin allergy)

स्किन एलर्जी की समस्या है तो नारियल के तेल में कपूर मिलाकर लगाने से आराम मिलता है। नारियल में सूथिंग पाया जाता है जो त्वचा को आराम देने वाला गुण है। ये त्वचा को शांत कर एलर्जी से राहत दिलाने में मदद करता है। वहीं, कपूर के अर्क में एंटी-एलर्जिक एजेंट की तरह काम करने की क्षमता होती है जो एलर्जी को कम करने में मदद करते हैं। नारियल तेल और कपूर को मिलाकर प्रभावित जगह पर लगाने से तुरंत राहत मिलता है।

सर्दी-जुकाम से राहत (coconut oil and camphor mix relief from cold)

सर्दी जुकाम में कपूर और नारियल तेल लगाने से लाभ मिलता है। एक रिपोर्ट की मानें तो कपूर में डिकंजेस्टेन्ट (Decongestant) प्रभाव होता है। जो सर्दी-जुकाम से राहत दिला सकती है। साथ ही ये चेस्ट कंजेशन यानी भारीपन को कम करने में मदद करता है। वहीं, इसे स्टीम की तरह लिया जा सकता है, सूंघा जा सकता है या फिर नारियल तेल के साथ मिलाकर नाक और चेस्ट पर लगाया जा सकता हैं।

हेयर ग्रोथ (coconut oil and camphor mix for hair growth)

नारियल तेल में कपूर को मिलाकर बालों में लगाने से बाल झड़ने की समस्या कम हो सकती है साथ ही इनके विकास को बढ़ावा मिल सकता है। साथ ही स्कैल्प की मसाज की जा सकती है। नारियल तेल में लॉरिक एसिड होता है, जो हेयर ग्रोथ में लाभ पहुंचाता है।

रूसी से छुटकारा (coconut oil and camphor mix get rid of dandruff)

अगर किसी को रूसी की समस्या है तो उसे नारियल तेल के साथ कपूर लगाने से काफी लाभ मिलता है। एक शोध के मुताबिक इनका एंटीफंगल और एंटी माइक्रोबियल गुण रूसी को दूर करने का काम कर सकता है।

झाइयों से छुटकारा (coconut oil and camphor mix in freckles)

कपूर और नारियल तेल कई त्वचा संबंधी समस्याओं में लाभ पहुंचाते हैं। जिसमें से एक है झाई की समस्या। झाई छोटे-छोटे काले दागों को कहा जाता है जो एक तरह का हाइपरपिगमेंटेशन हैं। कपूर और नारियल का तेल मिलाकर लगाने से काफी हद तक इस समस्या से छुटकारा मिल सकता है।

खुजली (Itching me lagaye Nariyal tel aur kapoor)

खुजली की समस्या में कपूर और नारियल का तेल लगाना चाहिए और खासकर स्कैल्प की खुजली में ये काफी लाभकारी है। कपूर में एंटी-इचिंग गुण होते हैं, जो खुजली की समस्या से राहत दिलाने में मदद करते हैं। वहीं, नारियल भी खुजली को कम करने में काफी मदद करता है।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

