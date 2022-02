नारियल पानी पीने के फायदे- Nariyal Pani pine ke fayde

नारियल का पानी सेहत के लिए काफी फायदेमंद होता है। तटवर्ती इलाकों में लोग सालों से नारियल का इस्तेमाल खानपान और सौंदर्य निखारने के लिए करते आए हैं। नारियल का हर हिस्सा किसी न किसी तरह से फायदेमंद ही होता है। नारियल कितना लाभकारी है इसका अंदाजा आप इसी से लगा लें कि इसमें विषैले तत्वों को शरीर से दूर रखने के गुण होते हैं। हर रोज नारियल का पानी पीने से शरीर में डी हाइड्रेशन की कमी दूर होती है साथ ही इम्यूनिटी मजबूत होती है और कई बीमारियों से हमें सुरक्षित रखने में भी मदद करता है। इसी कड़ी में आज हम आपको नारियल पानी पीने के फायदे के बारे में बताएंगे।

नारियल पानी पीने के फायदे Benefits of Coconut Water in Hindi

हाई ब्लड प्रेशर से राहत (Relieves the problem of high blood pressure)

जिन्हें अक्सर हाई ब्लड प्रेशर की समस्या रहती है, उन्हें नारियल पानी पीने की सलाह दी जाती है। इसमें मौजूद विटामिन-सी, मैग्नीशियम और पोटेशियम की वजह से व्यक्ति का ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है।

कम वजन (Coconut Water Helps in weight loss)

अपने बढ़े हुए वजन से परेशान हैं तो नारियल पानी का सेवन करना शुरू कर दें। नियमित रूप से सेवन करने से आपको अपने वजन में जल्द ही फर्क नजर आने लगेगा। साथ ही नारियल पानी पीने से शरीर को तुरंत ऊर्जा मिलती है। इसके अलावा नारियल का पानी किडनी, मेटाबोलिक तंत्र और अन्य बीमारियों के लिए बेहद कारगर है।

चेहरे के दाग धब्बे (Coconut Water Remove facial blemishes)

कई लोगों को चेहरे पर दाग और धब्बे की समस्या रहती है। तमाम दवाईयां और कोशिशों के बाद भी इससे छुटकारा नहीं मिलता है। ऐसे में नारियल पानी का सेवन करना काफी फायदेमंद हो सकता है। नारियल पानी मुंहासों को दूर करता है साथ ही इसके पानी का इस्तेमाल आप चेहरे पर फेस पैक की तरह भी कर सकते हैं। इससे पिंपल्स दूर हो जाते हैं।

संक्रमण से करे बचाव (Coconut water protects against infection)

अक्सर गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को नारियल पानी पीने की सलाह दी जाती है। दरअसल, गर्भावस्था के समय कब्ज और एसिडिटी की काफी समस्या रहती है और नारियल पानी इस समस्या को दूर करने में काफी मदद करता है। इसके साथ ही दिल में होने वाली जलन में काफी आराम मिलता है। इसमें लॉरिक एसिड प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं जो त्वचा को संक्रमण से बचाता है।

बढ़ती उम्र के प्रभाव को करेगा कम (Coconut water Will reduce the effect of aging)

नारियल पानी बढ़ती उम्र के प्रभाव को कम करने के लिए काफी फायदेमंद होता है। दरअसल, इसमें मौजूद cytokinins कोशिकाओं और ऊतकों पर सकारात्मक प्रभाव डालकर बढ़ती उम्र के असर को कम करने में मददगार होती है।

मजबूत बाल (Coconut Water Will make hair strong)

नारियल पानी में कई तरह के ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो बालों को मजबूत बनाने में काफी लाभकारी होते हैं। नारियल का पानी बालों की जड़ों में पहुंचकर उसे ऑक्सीजन देता है और ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने में भी मदद करता है।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

