गर्मियों में शिकंजी पीने के फायदे - Garmiyo Me Shikanji Pine Ke Fayde

गर्मियां आते ही लोग ठंडी चीजों की तरफ भागते हैं। क्योंकि हमारा शरीर गर्मियों के दौरान गर्म होता है। जिससे हम ज्यादा से ज्यादा ठंडी चीजों का सेवन करना चाहते हैं। इसके लिए नींबू से बनी शिकंजी का सेवन सबसे बेहतरीन उपाय है। दरअसल, नींबू की तासीर ठंडी होती है। नींबू से बनी शिकंजी गर्मियों में पीने से पानी की कमी को पूरा करती है, जिससे हमें प्यास लगना बहुत हद तक कम हो जाती है। शिकंजी (Shikanji) को पीने से सेहत को भी कई फायदे मिलते हैं। तो आइए जानते हैं शिकंजी पीने के क्या-क्या फायदे होते हैं।

शिकंजी पीने से शरीर में होने वाले फायदे

शरीर को मिलती है ठंडक (Body gets cool) - गर्मियों में शिकंजी पीने से शरीर को ठंडक मिलती है। शिकंजी नींबू से बनती है जिसके कारण ये शरीर को ठंडक पहुंचाने का काम करती है। शिकंजी का सेवन आप कभी भी करें, सिर्फ रात को छोड़कर। शिकंजी ठंडी होती है और ऐसे में अगर इसका रात में सेवन किया जाए। तो ये शरीर को फायदे की जगह नुकसान पहुंचा सकती है।

पाचन को करे दुरुस्त (Improve digestion) - शिकंजी का सेवन पाचन के लिए बहुत फायदेमंद होता है। शिकंजी में काला नमक का भी उपयोग किया जाता है। जो पाचन को सही रखने में हमारी बहुत मदद करता है। गर्मियों (Summers) में अक्सर पाचन संबंधी परेशानी होती है। जिसके उपाय के लिए आप शिकंजी का सेवन कर सकते हैं। यही नहीं इसके सेवन से गैस की समस्या को भी आराम मिलता है।

बल्ड प्रेशर को रखे संतुलित (Keep blood pressure balanced) - गर्मी में कुछ लोगों का बल्ड प्रेशर अक्सर उपर नीचे होता रहता है। इससे निजात पाने के लिए। शिकंजी का सेवन करना चाहिए। शिकंजी के सेवन से बल्ड प्रेशर को नार्मल रखने में मदद मिलती है। क्योंकि शिकंजी हमारे शरीर को ठंडक पहुंचाती है। जिसके चलते बीपी नर्मल रहता है।

शिकंजी के सेवन से ग्लूकोज़ रहता है संतुलित (Glucose remains balanced by the consumption of shikanji) - गर्मियों में शिकंजी के सेवन से शरीर में अक्सर ग्लूकोज़ की कमी हो जाती है। जिसके चलते डिहाइड्रेशन होने लगता है। इससे बचने के लिए आप रोजाना शिकंजी का सेवन करें। इससे डिहाइड्रेशन Dehydration भी नहीं होगा और ग्लूकोज़ भी संतुलित रहेगा।

वजन को कम करने में लाभदायक (beneficial in reducing weight) - शिकंजी पीने से वजन को नियंत्रित रखने में आसानी होती है। शरीर में मौजूद एक्स्ट्रा फैट कम होता है। शिकंजी में मौजूद नींबू, जिसमें मौजूद विटामिन सी (Vitamin c) चर्बी को बर्न करने में मदद करता है और साथ ही शरीर को डिटॉक्स (Detox) करता है। शिकंजी पीने से आपका पेट भरा रहता है और भूख भी कम लगती है।

