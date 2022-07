सौंफ और इलायची खाने के फायदे - Saunf Aur Elaichi Khane Ke Fayde

सौंफ और इलायची (fennel and cardamom) माउथ फ्रेशनर की तरह लोग इस्तेमाल में लेते हैं। मुंह से बदबू आने पर सौंफ और इलायची का लोग सेवन करते हैं। यही नहीं भारत में लोग इसको मसालों के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं। सौंफ और इलायची खाने के सेहत को कई फायदे मिलते हैं। इलायची के सेवन से जी मिचलाने वाली समस्या को खत्म किया जा सकता है। वहीं सौंफ को खाने से हमारा पाचन सही बना रहता है। ये दोनों चीजों का सेवन सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता हैं। तो आइए जानते हैं सौंफ और इलायची खाने के फायदे-

सौंफ खाने के फायदे

पाचन में करे मदद (Help with digestion) - सौंफ खाने से पाचन क्रिया दुरुस्त बनी रहती है। इसका उपयोग लोग अक्सर खाना पचाने के लिए ही करते हैं। पेट की ऐंठन को दूर करने के लिए भी सौंफ का सेवन किया जाता है। सौंफ में फाइबर की मात्रा इतनी ज्यादा होती है कि इसके सेवन से आप पेट में कब्ज होने से बचा सकते हैं।

आंखों की रोशनी को बढ़ाये (Increase eyesight) - आंखों की समस्याओं से भी मुक्ति दिलाने में सौंफ कारगर साबित हो सकती है। यदि किसी की आंखों में जलन या फिर खुजली की समस्या हो रही है, तो सौंफ की भाप आंखों पर लेने से राहत मिल सकती है। इसके लिए आप सौंफ को एक सूती कपड़े में लपेटकर हल्का गर्म करें और आंखों को सेंकें और ज्यादा गर्म भी न लगाएं। सौंफ में विटामिन ए पाया जाता है जो आंखो की रोशनी को सही बनाए रखती है।

वजन को करे कंट्रोल (Control the weight) - सौंफ में भरपूर फाइबर मौजूद होता है जो वजन को कंट्रोल करने में भी लाभदायक हो सकती है और ये न सिर्फ वजन को कम करने में मदद करती है बल्कि शरीर में जमा हुई वसा को भी कम करती है।

कोलेस्ट्रॉल (Cholesterol) - सौंफ में फाइबर होने से कोलेस्ट्रॉल से बचा जा सकता है। दरअसल सौंफ में पाया जाने वाला फाइबर कोलेस्ट्रॉल को खून में घुलने से रोकता है जिससे हार्ट संबंधी परेशानी से बचा जा सकता है।

इलायची खाने के फायदे

पाचन से जुड़ी परेशानी से दिलाए राहत (Provide relief from digestive problems) - खराब जीवनशैली के कारण आजकल ज्यादातर लोग अपच गैस, एसिडिटी और कब्ज से परेशान रहते हैं। ऐसे में कुछ घरेलू उपाय अपना कर इन समस्याओं को बहुत हद तक कम किया जा सकता है। एसिडिटी दूर करना भी इलायची के फायदों में शामिल है। इलायची में ऐसे पोषक तत्व मौजूद होते हैं, जो पाचन तंत्र को दुरुस्त रखते हैं और पेट की जलन को कम करते हैं। इससे एसिडिटी (Acidity), अपच (Indigestion) जैसी समस्याओं से राहत मिलती है।

गले की खराश और सर्दी-खांसी से दिलाए आराम (Provide relief from sore throat and cold and cough) - बदलते मौसम में अक्सर लोग सर्दी जुकाम की चपेट में आने लग जाते हैं। सर्दी होने पर गले में खराश होने लगती है। लेकिन इसके उपाय के लिए आप इलायची का सेवन कर सकते हैं। इससे खांसी और गले की खराश में आराम मिलता है।

भूख बढ़ाए इलायची (Appetite cardamom) - जिन लोगों को भूख नहीं लगती है। उन्हें इलायची का सेवन करना चाहिए। इलायची के सेवन से भूख को बढ़ाने में मदद मिलती है। इलायची खाने से शरीर का चयापचय (Metabolism) भी ठीक ढंग से काम करता है।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

