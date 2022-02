आयुर्वेद में लहसुन को चमत्कारिक गुणों वाला औषधि बताया गया है। लहसुन में कई तरह के पोषक तत्व पाए जाते हैं जो शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। इसमें कैल्शियम से लेकर कॉपर, पोटैशियम, फॉस्फोरस, आयरन और विटामिन बी1 आदि शामिल हैं। वैसे तो किसी भी तरह हम लहसुन (Khali pet Lahsun Khane ke fayde) का सेवन करते ही हैं लेकिन अगर सुबह खाली पेट इसका सेवन किया जाए तो कई सारे फायदे होते हैं।

खाली पेट लहसुन खाने के फायदे - Khali pet Lahsun Khane ke fayde in Hindi

पाचन प्रक्रिया (Raw garlic for Digestion)

सुबह खाली पेट लहसुन का सेवन करने से पाचन क्रिया में सुधार होता है। गैस, ऐंठन और पेट की सूजन में भी आराम मिलता है। इसके साथ ही लहसुन पाचन क्रिया को मजबूती देकर भोजन से अधिकतम पोषण प्राप्त करने में मदद करता है।

कोल्ड और फ्लू संक्रमण (Eat garlic on an empty stomach to avoid cold and flu infection)

लहसुन में एंटीबायोटिक और एंटी फंगल के गुण भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं जो हमारे शरीर को बैक्टीरियल इंफेक्शन से दूर रखते हैं। साथ ही बाहरी संक्रमण से शरीर को बचाते हैं।

कोलेस्ट्रॉल (Garlic controls cholesterol level)

सुबह नियमित रूप से खाली पेट लहसुन का सेवन करने से शरीर में कोलेस्ट्रॉल का स्तर नियंत्रित रहता है। ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए इसका सेवन करना लाभदायक हो सकता है। यह प्राकृतिक रूप से रक्त को पतला करके ब्लड क्लॉटिंग को रोकता है जिसके चलते शरीर में रक्त का प्रवाह सही तरीके से होता है।

शरीर से टॉक्सिन्स बाहर निकालता है लहसुन (Garlic removes toxins from the body)

लहसुन में सल्फाइड्रल यौगिक होते हैं जो शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालते हैं इससे शरीर की सफाई हो जाती है और रक्त भी शुद्ध होता है। इसके लिए सुबह खाली पेट लहसुन के एक या दो फली को रोज पानी से साथ खाएं।

मजबूत हड्डियां (Bones stay strong by eating raw garlic)

लहसुन के सेवन से शरीर में कैल्शियम की कमी को पूरा किया जा सकता है। इससे हड्डियां स्वस्थ और मजबूत रहती हैं। ऐसे में सुबह खाली पेट पानी के साथ कच्चे लहसुन का सेवन करना फायदेमंद रहेगा।

