अदरक कई सारे पौष्टिक तत्वों से भरपूर होता है जो पेट की सेहत के लिए काफी फायदेमंद होता है। अदरक के सेवन से लंबे समय तक इम्यूनिटी मजबूत रहती है। साथ ही शरीर के दर्द को भी दूर करने में अदरक असरदार होता है। लेकिन अगर अदरक को खाली पेट खाया जाए, तो इसके कई सारे और भी जबरदस्त फायदे होते हैं। आईए जानते हैं खाली पेट अदरक खाने (Khali pet Adrak Khane ke fayde) से क्या-क्या फायदे होते हैं।

खाली पेट अदरक खाने के फायदे- Khali pet Adrak Khane ke fayde in Hindi

हृदय स्वास्थ्य (Ginger is better for heart health)

अदरक में ऐसे औषधीय गुण होते हैं जो ब्लड क्लोटिंग,ब्लड प्रेशर और लिपिड को नियंत्रित करता है। इसका प्रभाव पूरे हृदय पर पड़ता है। ऐसे में स्वस्थ हृदय के लिए खाली पेट अदरक का सेवन करना काफी लाभदायक रहेगा। इसके लिए अदरक का पानी या फिर इसे चूसने से फायदा होगा।

मासिक धर्म की समस्याएं (beneficial of ginger in menstrual problems)

अदरक में दर्द निवारक गुण पाया जाता है। खाली पेट इसके सेवन से मांसपेशियों में होने वाले तनाव को कम किया जा सकता है। खासतौर पर मासिक धर्म में होने वाली ऐंठन को दूर करने में अदरक काफी फायदेमंद है। साथ ही इस दौरान मांसपेशियों में होने वाले खिंचाव और सूजन को भी अदरक के सेवन से दूर कर सकते हैं।

स्किन में आती है निखार (ginger for skin glow)

खाली पेट अदरक के सेवन से स्किन पर चमक आती है और साथ ही दाग-धब्बे भी दूर होते हैं। इसके लिए खाली पेट 1 अदरक के टुकड़े को गुनगुने पानी के साथ खाएं।

पाचन को दुरुस्त करे (Eat ginger to improve digestion)

पाचन से जुड़ी समस्याओं से परेशान हैं तो अदरक आपके लिए काफी लाभकारी साबित हो सकता है। पाचन से जुड़ी परेशानी जैसे- गैस, कब्ज, उल्टी, अपच जैसी समस्या है तो सुबह खाली पेट अदरक का पानी पीना काफी लाभदायक होगा।

आर्थराइटिस (Ginger is effective in relieving the pain of arthritis)

अदरक में एंटी-इंफ्लेमेटरी और एनाल्जेसिक गुण पाए जाते हैं, जो शरीर में होने वाले सूजन और दर्द को दूर करने में लाभकारी हैं। इन्हीं गुणों के कारण यह अर्थराइटिस रोगियों के लिए काफी लाभकारी है। इसके लिए सुबह खाली पेट अदरक या इसका पानी पीना चाहिए।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

