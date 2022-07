विटामिन K युक्त खाद्य पदार्थ के 5 फायदे - Benefits Of Foods Rich In Vitamin K

विटामिन K शरीर के लिए एक आवश्यक पोषक तत्व है जो आपके खून के थक्के और आपकी हड्डियों को बढ़ने में मदद करता है। यह हड्डियों की बीमारी ऑस्टियोपोरोसिस को रोकने और हृदय रोग से आपकी रक्षा करने में भी मदद कर सकता है। आपको बता दे कि, जो लोग अपने भोजन से सबसे अधिक विटामिन K2 अवशोषित करते हैं, उनमें टाइप 2 मधुमेह विकसित होने की संभावना लगभग 20% कम होती है। आपको अपने आहार में इस विटामिन को ज़रूर से शामिल करना चाहिए। इस लेख के माध्यम से हम आपके आहार में विटामिन K शामिल करने के तरीके और उनके फायदे बताने जा रहे हैं।

विटामिन K के स्रोत : Sources of Vitamin K In Hindi

हरी सब्जियां जैसे पालक, केल, मूली, गेहू, जौ, चुकंदर, जैतून तेल, लाल मिर्च, केला, अंकुरित अनाज, फल आदि।

विटामिन K युक्त खाद्य पदार्थ के फायदे : Benefits of Foods Rich In Vitamin K In Hindi

विटामिन K एक फैट में घुलनशील विटामिन है जो दो रूपों में आता है। मुख्य प्रकार को फाइलोक्विनोन (phylloquinone) कहा जाता है, जो हरी पत्तेदार सब्जियों जैसे कोलार्ड साग, केल और पालक में पाया जाता है।

विटामिन K विभिन्न प्रोटीन बनाने में मदद करता है जो रक्त के थक्के जमने और हड्डियों के निर्माण के लिए आवश्यक होते हैं। प्रोथ्रोम्बिन (Prothrombin) एक विटामिन K- निर्भर प्रोटीन है जो सीधे रक्त के थक्के से जुड़ा होता है। ओस्टियोकैल्सिन (Osteocalcin) एक और प्रोटीन है जिसे स्वस्थ हड्डी के ऊतकों का उत्पादन करने के लिए विटामिन K की आवश्यकता होती है।

विटामिन K लीवर, मस्तिष्क, हृदय, अग्न्याशय और हड्डी सहित पूरे शरीर में पाया जाता है। यह बहुत जल्दी टूट जाता है और मूत्र या मल में उत्सर्जित होता है। यह शायद ही कभी उच्च सेवन के साथ शरीर में विषाक्त स्तर तक पहुंचता है, जैसा कि कभी-कभी अन्य फैट-घुलनशील विटामिन के साथ हो सकता है।

1. विटामिन K हृदय और फेफड़ो का ख्याल रखता है।

2. विटामिन K हमारी इम्यूनिटी को मजबूत करता है।

3. इसका सेवन शरीर की सूजन को कम कर सकता है।

4. विटामिन K शरीर में होने वाली ब्लड क्लॉटिंग से भी बचाव करता है।

5. विटामिन K हड्डियों को मजबूती देता है।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

