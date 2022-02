गुलकंद (Gulkand) का नाम सुनते ही सबसे पहले मन में मीठे पान का ख्याल आता है और फिर खुशबूदार और मीठे खाद्य पदार्थों का। गुलाब की पंखुड़ियों से बना गुलकंद (Gulkand) देखने और खाने में जितना अच्छा लगता है, उतना ही स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद होता है। गुलकंद (Gulkand) में एंटीऑक्सीडेंट गुण के साथ विटामिन सी, बी और ई अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। यह शरीर को ठंडक पहुंचाता है, साथ ही इसके सेवन से कई तरह की स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों को भी दूर किया जा सकता है। इसका सेवन सौंदर्य को संवारने में भी काफी मदद करता है।

गुलकंद के फायदे- Gulkand Ke Fayde in Hindi

गैस की समस्या (Gulkand eliminates the problem of flatulence)

गुलाब की पंखुड़ियों से बना गुलकंद (Gulkand) गैस की समस्या में काफी लाभकारी है। गुलाब का इस्तेमाल पाचन तंत्र को सुधारने और कब्ज जैसी समस्या को ठीक करने में भी किया जाता है।

थकान और मानसिक तनाव (Gulkand Beneficial in fatigue and mental stress)

थकान और तनाव को कम करने में गुलकंद (Gulkand) काफी लाभकारी माना जाता है। ये एक प्रभावी एंटीऑक्सीडेंट और शरीर को ऊर्जावान बनाने के रूप में कार्य करता है। तंत्रिका तंत्र को शांत रखने में मदद करता है और तनाव को भी दूर करता है। गुलकंद (Gulkand) का ठंडा प्रभाव थकान दूर करने में भी मददगार साबित हो सकता है।

स्वास्थ्य हृदय (Gulkand for healthy Heart)

गुलकंद (Gulkand) में मैग्नीशियम पाया जाता है जो ब्लड प्रेशर और ब्लड ग्लूकोज के स्तर को कंट्रोल करने के लिए सक्रिय रूप से कार्य कर सकता है। इसके साथ ही ये हृदय को सुचारू रूप से काम करने में काफी मदद करता है जिससे हमारा हृदय स्वस्थ रहता है।

मुंह के छालों में आराम (Gulkand Relief mouth ulcers)

पेट की गर्मी के चलते मुंह में छाले की समस्या होती है। ऐसे में गुलकंद (Gulkand) का सेवन करना काफी लाभकारी हो सकता है साथ ही त्वचा से जुड़ी कई समस्याओं में भी फायदा मिलता है।

पसीने से छुटकारा (Eating gulkand gives relief from sweat)

गर्मी के मौसम में शरीर में खूब पसीना आता है और इसके चलते शरीर से कई बार बदबू भी आती है। पसीना आने की समस्या में गुलकंद (Gulkand) काफी लाभकारी होता है। साथ ही ये शरीर से विषैले पदार्थों को बाहर निकालने में भी काफी मदद करता है।

आंखों के लिए फायदेमंद है गुलकंद (Gulkand is beneficial for the eyes)

गुलकंद (Gulkand) आंखों को ठंडक पहुंचाने का काम करता है। इसके सेवन से आंखों में जलन से लेकर मोतियाबिंद तक की समस्या में राहत मिलता है।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

