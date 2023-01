भारत में ऐसे कई तरह के पौधे होते हैं, जिनके बारे में लोगों की बहुत ही गलत धारणा बनी हुई है। उनमें से एक है मदार का पौधा। वैसे तो मदार के पौधे को भगवान शिव को चढ़ाया जाता है। लेकिन इसका सेहत के लिए भी बहुत से लाभ देखने को मिलते हैं। इस पौधे को लोग जहरीला समझकर इससे दूर ही रहना पसंद करते हैं। लेकिन आपको बता दें कि कई स्वास्थ्य समस्याओं को दूर करने के लिए आप इस आयुर्वेदिक पौधे की पत्तियों, फलों, फूलों और दूध का उपयोग कर सकते हैं। तो चलिए इस लेख में जानते हैं इस पौधे के फायदों के बारे में-

मदार के पौधे के फायदे, कई बीमारियों में असरदार

Benefits of madar plant, effective in many diseases in hindi

बवासीर में फायदेमंद है मदार (Madar is beneficial in piles) - बवासीर के मरीज के लिए अकौआ के पत्तों का उपयोग करना फायदेमंद होता है। इसके लिए उन्हें आक के पत्तों को जलाना है और उसके धुएं को नियमित रूप से लेना है। ऐसा करने से बवासीर की खुजली और दर्द से जल्द छुटकारा मिलता है।

त्वचा रोगों में लाभदायक (Beneficial in skin diseases) - मदार के पौधा बहुत असरकारक होता है। यदि आप इससे निकलने वाले दूध को तेल में उबालकर मालिश करने से त्वचा रोगों में लाभ मिलता है।

खांसी और दमा के लिए लाभकारी (Beneficial for cough and asthma) - खांसी और दमा में मदार के फूल बेहद ही लाभकारी होते हैं। इसके लिए आपको इनके फूलों को राव में उबालकर सेवन करना होगा। कुछ ही दिनों में खांसी और दमा में लाभ मिल सकेगा। इसके अलावा इस पूरे पौधे को राख को घी या शहद में मिलाकर खाने से दमा में आराम मिल सकता है।

कान दर्द में मिलेगा आराम (Will get relief in ear pain) - यदि किसी के कान में दर्द बना हुआ है, तो ऐसे में आप मदार के सूखे पत्तों में घी लगाकर इसको आग पर सेकने के बाद उसका रस निकालकर कान में एक बूंद डालने से कान के दर्द में आराम मिल सकता है।

सूजन को करे कम (reduce inflammation) - यदि किसी को चोट लगने की वजह से सूजन आ गई हो या पैरों में मोच आ गई है। तो मदार के दूध में नमक मिलाकर लगाने से सूजन में बहुत हद तक आराम मिल जाता है।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

