चेहरे पर मुल्तानी मिट्टी और दूध लगाने के फायदे : Chehre Par Multani Mitti Aur Dudh Lagane Ke Fayde

चेहरे की सुंदरता हर किसी को पसंद होती है। ऐसे में आप अपनी त्वचा की समस्याओं से छुटकारा पाने के साथ मुलायम और दमकती त्वचा पाने के लिए मुल्तानी मिट्टी का प्रयोग कर सकते हैं। इसमें क्लींजिंग व कूलिंग गुण और एंटी माइक्रोबियल गुण होते हैं। बता दें, मुल्तानी मिट्टी (Multani Mitti for skin) त्वचा को ठंडक और त्वचा संबंधी कई लाभ प्रदान करती है। वहीं दूध में प्राकृतिक मॉइश्चराइजिंग गुण होते हैं, जिससे यह चेहरे के लिए एक बेहतरीन मॉइस्चराइजर के रूप में काम करता है। वहीं अगर आप मुल्तानी मिट्टी और दूध मिलाकर चेहरे पर लगाते हैं, तो यह त्वचा के लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकती है। जानते हैं चेहरे पर मुल्तानी मिट्टी और दूध लगाने के फायदे (Benefits Of Multani Mitti And Milk For Face In Hindi)

चेहरे पर मुल्तानी मिट्टी और दूध लगाने के फायदे-

त्वचा को एक्सफोलिएट करता है - मुल्तानी मिट्टी (Multani Mitti) में क्लींजिंग गुण होते हैं। अगर आप चेहरे पर मुल्तानी मिट्टी और दूध (milk) लगाते हैं, तो यह त्वचा के लिए एक प्राकृतिक क्लींजर के रूप में काम करता है।

त्वचा में निखार आता है - त्वचा के कालेपन को दूर करने के लिए मुल्तानी मिट्टी और दूध मिलाकर चेहरे पर लगाना चाहिए। इससे टैनिंग दूर होती है और पिगमेंटेशन से छुटकारा मिलता है, जिससे आपको साफ और निखरी त्वचा मिलती है।

त्वचा में जलन और लालिमा दूर होती है - मुल्तानी मिट्टी में कूलिंग गुण होते हैं। यह त्वचा को ठंडक पहुंचाता है और जलन को शांत करता है।

मुंहासे और दाग धब्बे कम होते हैं - मुल्तानी मिट्टी और दूध लगाने से चेहरे पर जमा अतिरिक्त तेल और गंदगी को साफ करने में मदद मिलती है। इसके उपयोग से रोम छिद्रों की भी गहराई से सफाई होती हैं और उन्हें श्रिकं करते हैं। मुहांसों की सूजन कम होती है और धीरे-धीरे मुंहासे कम होने लगते हैं। इससे चेहरे की रंगत में सुधार होता है और दाग-धब्बे साफ होते हैं।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

LIVE POLL Q. 0 votes so far