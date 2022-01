प्रोटीन एक्स पाउडर खाने के फायदे- Protinex Powder Khane ke fayde

जिम जाने वाले युवा या फिर दुबली मांसपेशियों को मजबूत बनाने के लिए अलग से प्रोटीन सप्लीमेंट की जरूरत होती है। ऐसे में प्रोटीन एक्स हमारी इस जरूरत को पूरा कर सकता है। इसमें अधिक मात्रा में प्रोटीन होता है। प्रोटीन एक्स पाउडर (Protinex) में 85 प्रतिशत प्रोटीन और 15 प्रतिशत वसा, कार्बोहाइड्रेट होता है। ऐसे में आज हम बात करेंगे इसके सेवन करने से क्या-क्या शरीर को लाभ मिलते हैं।

प्रोटीन एक्स पाउडर खाने के फायदे- Benefits Of Protinex Powder

हाइड्रोलाइज्ड प्रोटीन से भरपूर (Hydrolyzed Proteins Protinex Powder Benefits)

प्रोटीन एक्स में हाइड्रोलाइज्ड प्रोटीन होते हैं जो हमारे पाचन तंत्र मजबूत करने के साथ ही भोजन को आसानी से पचाने में काफी मदद करते हैं। इसके साथ ही इससे शरीर में प्रोटीन ज्यादा आसानी से और कारगर ढंग से अवशोषित होता है।

डेली हेल्थ सप्लीमेंट (For Daily Health Supplement)

प्रोटीन एक्स पाउडर की सबसे खास बात यह बताई गई है कि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। यानी इसके सेवन से आपको किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं होता है। ये प्रोटीन सप्लीमेंट कई दूसरे महंगे फूड्स या जूस का सब्स्टीट्यूट है। कंपनी की माने तो प्रोटीन एक्स पाउडर के सेवन से शरीर को जितनी जरूरत होती है उतनी प्रोटीन मिलती है और कम समय में अधिक स्वास्थ्य लाभ मिलता है।

डाइजेशन (Protinex Powder Improves Digestion)

प्रोटीन एक्स में मौजूद हाइड्रोलाइज्ड प्रोटीन की वजह से इसे आसानी से पचाया जा सकता है। हालांकि, यह भी देखा गया है कि ज्यादा प्रोटीन सेवन से कॉन्टीपेशन की शिकायत हो जाती है लेकिन, इसे लेने से ऐसा कोई नुकसान नहीं होता है। बल्कि इसके रोजाना सेवन के बाद भी डाइजेशन आसानी से हो सकता है।

मजबूत शरीर (Protinex Powder For Strong Muscles And Better Growth)

जो लोग जिम कर रहे हैं या फिर जो शारीरिक रूप से कमजोर हैं उनके लिए प्रोटीन एक्स काफी लाभकारी साबित हो सकता है। बढ़ती उम्र में प्रोटीन एक्स का सेवन करना आपके शरीर के लिए काफी फायदेमंद है। प्रोटीन एक्स आपके शरीर में प्रोटीन की कमी को दूर करता है।

स्टैमिना और इम्यूनिटी (Protinex Powder For Improves Immunity And Stamina)

प्रोटीन एक्स शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में काफी मदद करता है। इसमें मौजूद हाई प्रोटीन क्वालिटी के चलते शरीर में रेड ब्लड सेल का निर्माण होता है साथ ही व्हाइट ब्लड सेल्स को भी बढ़ाता है, जिसके चलते हमारा इम्यून सिस्टम मजबूत होता है।

Also Read Article Continues below

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

Edited by Ritu Raj