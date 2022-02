बादाम तेल नाक में डालने के फायदे- Badam tel naak me dalne ke fayde

बादाम को स्वास्थ्य लाभों का खजाना माना जाता है। बादाम का तेल (almond oil) भी कई पोषक तत्वों से भरपूर होता है। इसका इस्तेमाल सिर्फ खाने में ही नहीं, बल्कि शरीर पर लगाने के लिए भी किया जाता है। बादाम का तेल कई बीमारियों से बचाव कर सकता है। बादाम का तेल नाक में भी डालना काफी फायदेमंद होता है। इसके साथ ही बादाम का तेल त्वचा (almond oil for skin) के लिए भी अच्छा होता है। दो बूंद बादाम का तेल नाक में डालने से कई इंफेक्शन से बचा जा सकता है। यह सांस से जुड़ी कई तरह की परेशानियों में आराम देता है।

बादाम के तेल के फायदे benefits of almond oil in Hindi

बादाम के तेल के कई फायदे होते हैं। इसमें विटामिन ए, डी और ई जैसे तत्व मौजूद होते हैं। बादाम के तेल से छोटे बच्चों की मालिश भी की जाती है। इससे हड्डियां मजबूत बनती है। साथ ही सांस संबंधी परेशानियों में भी आराम मिलता है।

बादाम का तेल नाक में डालने के फायदे -Benefits of putting almond oil in the nose in Hindi

बादाम के तेल में एंटी-बैक्टीरियल, एंटी-वायरल, एंटी-एजिंग गुण होते हैं। इससे स्किन से जुड़ी परेशानियां दूर होने के साथ इंफेक्शन का खतरा कम रहता है।

-सोने से पहले बादाम तेल की 2-3 बूंदें नाक में डालने से बालों का झड़ना कम होता है।

-दिमाग तेज होने के साथ स्मरण शक्ति बढ़ती है।

-तनाव कम होने के साथ बॉडी में रिलैक्स फील होता है।

सिर दर्द (Almond oil in the nose on problem of headache)

बादाम का तेल नाक में दो बूंद डालने से न सिर्फ हेल्थ के लिए बल्कि स्किन और बालों के लिए भी अच्छा होता है। साथ ही यह कई तरह की बीमारियों से भी दूर रखता है। बादाम का तेल नाक में डालने से सिर दर्द की समस्या कम होती है।

मजबूत बाल (Apply almond oil in nose for strong hair)

आजकल खराब खानपान और लाइफस्टाइल के चलते उम्र से पहले ही बाल सफेद होने लगते हैं और झड़ने लगते हैं। ऐसे में बादाम का तेल काफी फायदेमंद हो सकता है। दो बूंद बादाम का तेल नाक में डालने से बालों का गिरना बंद हो जाता है और सफेद होना भी कम हो सकता है।

साइनस (Sinus problem will end by pouring almond oil in the nose)

जिन्हें साइनस की समस्या है उनके लिए बादाम का तेल काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। नियमित रूप से नाक में दो बूंद बादाम का तेल डालने से साइनस में काफी आराम मिलता है।

मजबूत दांतों के लिए नाक में डाले तेल (Apply almond oil in the nose for strong teeth)

कई बार हमें दांतों में कई तरह की समस्या का सामना करना पड़ता है। दांतों का सड़ना या फिर कमजोर होने के चलते हम कठोर चीजों को खा नहीं पाते। ऐसे में नाक में दो बूंद बादाम का तेल डालने से दांतों की जड़ों को मजबूती मिलती है।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

