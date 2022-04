Benefits of Turmeric and Ginger in hindi: हल्दी और अदरक दोनों में ही कई तरह के एंटी ऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो स्वास्थ्य के लिए काफी फायदेमंद होते हैं। हल्दी और अदरक में कुछ स्पेशल कंपाउंड होते हैं जिनमें, मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने और फैट बर्न करने के गुण होते हैं। आयुर्वेद में दोनों को सेहत के लिए रामबाण माना जाता है। खांसी और सर्दी के इलाज से लेकर क्रॉनिक पेन और सूजन तक में दोनों का इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ ही वजन कम करने के लिए भी हल्दी और अदरक का ड्रिंक काफी फायदेमंद होता है।

हल्दी अदरक के फायदे- Haldi aur Adrak ke Fayde in hindi

पेट संबंधी समस्या (Turmeric and ginger are beneficial for stomach related problems)

अदरक और हल्दी दोनों ही पेट संबंधी समस्याओं के लिए काफी फायदेमंद होते हैं। डायरिया, पेट खराब, मितली, या पेट से जुड़ी अन्य परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए दोनों का इस्तेमाल करना फायदेमंद होता है। इसके लिए नियमित रूप से हल्दी और अदरक की एक कप चाय का सेवन करना चाहिए।

वायरल इंफेक्शन (viral infection se bachaye Haldi aur Adrak)

मौसम बदलते ही सबसे ज्यादा खतरा वायरल इंफेक्शन का होता है। ऐसे में डॉक्टर के पास जाने से बचने के लिए हम अदरक और हल्दी को घरेलू नुस्खे के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरक और हल्दी में एंटी बैक्टीरियल गुण होते हैं। साथ ही कर्कुमिन एक एंटी फंगल तत्व है। इनके रोजाना सेवन से कई तरह के संक्रमण से लड़ने में मदद मिलता है और साथ ही ये बचाव भी करता है।

दिल के लिए हल्दी अदरक के फायदे (Heart ke liye Haldi aur Adrak ke labh)

दिल से जुड़ी समस्याओं के लिए हल्दी और अदरक का सेवन काफी फायदेमंद माना गया है। इसके चाय में मौजूद मैग्नीशियम बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है और साथ ही अच्छे कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बढ़ाता है। इसके सेवन से धमनियां स्वस्थ रहती हैं और दिल तक रक्त संचार दुरुस्त रहता है।

लंबी आयु के लिए हल्दी और अदरक (Turmeric and Ginger for Long Life)

आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग उम्र से पहले ही बूढ़ा दिखने लगते हैं। चेहरे पर झुर्रियां और आंखों के नीचे काले धब्बे के साथ ही कई और समस्याओं का सामना करते हैं। ऐसे में हल्दी और अदरक का सेवन करना काफी फायदेमंद होगा। हल्दी में पाया जाने वाला मुख्य तत्व कर्कुमिन उम्र बढ़ाने में मदद करता है।

गर्भवती महिलाओं के लिए (Ginger and turmeric tea is beneficial for pregnant women)

गर्भावस्था के दौरान महिलाओं में हार्मोनल बदलाव होते हैं। ऐसे में अदरक और हल्दी का चाय पीना काफी फायदेमंद होगा। सुबह के वक्त मतली की समस्या होती है तो अदरक और हल्दी का चाय पीना शुरु कर दें। इससे मॉर्निंग सिकनेस से भी छुटकारा मिल सकेगा।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

