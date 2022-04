पालक के फायदे और नुकसान- Palak ke Fayde aur Nuksan

Benefits and Side Effects of Spinach: पालक को हम कई रूप में सेवन करना पसंद करते हैं। आलू-पालक की सब्जी, पालक-पनीर, पालक का सूप इत्यादि। पालक सेहत के लिए काफी फायदेमंद होता है। इसमें आयरन भरपूर मात्रा में पाया जाता है जो शरीर में खून की कमी को दूर करता है। पालक पोषक तत्वों का खजाना है, इसमें विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के, फोलेट और पोटेशियम पाए जाते हैं। इसके अलावा इसमें फाइबर, प्यूरीन और ऑक्सेलिक एसिड भी होते हैं। पालक के खाने से शरीर को जितना फायदा पहुंचता है उतना ही इसके अधिक सेवन कर लेने से नुकसान भी होता है।

पालक खाने के फायदे | Benefits of spinach

मांसपेशियां (Muscles get stronger by eating spinach)

पालक मांसपेशियों के लिए बेहद ही फायदेमंद माना जाता है। इसमें आयरन भरपूर मात्रा में होता है जिसके रोजाना सेवन से मांसपेशियां मजबूत होती हैं।

कम होगा कैंसर का खतरा (Spinach reduces the risk of cancer)

कैंसर एक गंभीर बीमारी है। इस गंभीर बीमारी के बचाव में पालक काफी असरदार माना जाता है। क्योंकि, पालक में भरपूर मात्रा एंटीऑक्सीडेंट क्लोरोफिल और कैरोटेनॉयड्स होता है। साथ ही पालक बीटा कैरोटीन और विटामिन सी का भी बेहतीन सोर्स है। ऐसे में पालक के सेवन से कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से बचा जा सकता है।

स्किन के लिए है फायदेमंद (Spinach is beneficial for the skin)

विटामिन ई, सी और एंटीऑक्सीडेंट हमारे स्किन के लिए काफी हेल्दी माने जाते हैं और ये सारे गुण पालक में मौजूद होते हैं। ऐसे में पालक हमारे स्किन के लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। इसके साथ ही आंखों के नीचे काले घेरे भी पालक के सेवन से खत्म हो सकते हैं।

रोजाना पालक खाने के नुकसान | Side Effects of eating spinach daily

ब्लड से जुड़ी परेशानियां बढ़ सकती है (Eating spinach can increase blood-related problems)

पालक जितना खून के लिए फायदेमंद होता है उतना ही इसका नुकसान भी है। दरअसल, पालक विटामिन के का अच्छा सोर्स है। ऐसे में अगर आप खून को पतला करने वाली दवा खा रहे हैं तो पालक के सेवन से आपको बचना चाहिए। रोजाना पालक के सेवन करने से उन दवाइयों के प्रभाव पर असर पड़ सकता है।

किडनी स्टोन की समस्या (Eating spinach can cause kidney stone problem)

रोजाना पालक का सेवन करते हैं तो आपका शरीर पोषक तत्वों को पूरी तरह से अवशोषित नहीं करेगा। जिसके चलते किडनी में पथरी की संभावना काफी हद तक बढ़ जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि, पालक में प्यूरिन और ऑक्सेलिक एसिड भरपूर मात्रा में होते हैं। इसलिए लंबे समय तक सेवन करने से पथरी की समस्या हो सकती है।

पाचन संबंधी परेशानी (Spinach can cause digestive problems)

पालक पाचन संबंधी समस्याओं का भी कारण बन सकता है। इसके ज्यादा सेवन से पाचन संबंधी समस्याएं बढ़ सकती हैं। इसके ज्यादा सेवन से गैस, ब्लोटिंग, पेट दर्द आदि समस्याएं हो सकती हैं। इसके साथ ही डायरिया और बुखार भी हो सकता है। ऐसे में उचित होगा की ज्यादा मात्रा में पालक के सेवन से बचे।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

