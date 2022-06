तुलसी हर्बल चाय के फायदे- Tulsi Herbal Chai ke Fayde

Benefits of Tulsi Herbal Tea in hindi: तुलसी औषधियों से भरी एक जड़ी-बूटी वाला पौधा है। हिंदू धर्म में इसकी काफी मान्यता है, यहां तक की तुलसी की पूजा भी की जाती है। ये लगभग हर घर में पाए जाने वाला पौधा है। स्वास्थ्य के लिए तुलसी बेहद ही फायदेमंद है। आयुर्वेद में इसका काफी महत्व है, इसका इस्तेमाल कई सारी समस्याओं से छुटकारा पाने के किया जाता है। तुलसी के पत्तों के चाय का सेवन किया जाए तो इससे कई सारी बीमारियां और समस्याएं दूर हो जाती हैं। सुबह अगर खाली पेट तुलसी हर्बल चाय पीए तो कई सारे लाभ मिलते हैं।

तुलसी हर्बल चाय के फायदे

इम्यूनिटी के लिए तुलसी के लाभ (Benefits of Tulsi for Immunity)

जिनकी रोग-प्रतिरोधक क्षमता कमजोर है उन्हें इसका सेवन करना चाहिए। सुबह अगर तुलसी हर्बल चाय का सेवन किया जाए तो इससे इम्यूनिटी बूस्ट होती है। जिसके चलते हम जल्दी बीमार होने से या फिर वायरल, इन्फेक्शन और संक्रमण से बच सकते हैं।

पाचन तंत्र के लिए फायदेमंद है तुलसी (Basil is beneficial for the digestive system)

पेट से जुड़ी कई सारे समस्याओं के लिए तुलसी बेहद ही फायदेमंद है। ये एसिडिटी के साथ ही इनडाइजेशन जैसी अन्य कई समस्याओं से राहत दिलाने में मदद करती है। तुलसी हर्बल टी पेने से पेट में भारीपन की समस्या से भी छुटकारा मिलेगा और साथ दी दर्द से भी राहत मिलता है।

तुलसी चाय पीने से गले का इन्फेक्शन होगा खत्म (Tulsi Tea for Throat infection)

गले में खिचखिच और दर्द की समस्या में तुलसी काफी उपयोगी है। वैसे भी ये कोविड-19 का समय चल रहा है ऐसे में गले में खराश, सर्दी-जुकाम जैसी मौसमी बीमारियों से जितना बचा जाए उतना अच्छा है। ये सारे कोविड-19 के लक्षण हैं। गले की समस्या को दूर करने के लिए नियमित रूप से तुलसी की चाय पीने से लाभ मिलता है।

ब्लड शुगर लेवल को कम करे तुलसी हर्बल टी (Tulsi herbal tea to reduce blood sugar level)

आजकल खराब लाइफस्टाइल और अनियमित खान-पान के चलते कई सारी बीमारियां तेजी से लोगों को अपनी चपेट में ले रही हैं। जिसमें से एक है ब्लड शुगर की समस्या यानी डायबिटीज। डायबिटीज की समस्या इन दिनों तेजी से लोगों को हो रहा है। यह एक गंभीर बीमारी है। इसमें ऐसे खाद्य पदार्थों के सेवन करने की सलाह दी जाती है जो ब्लड ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करने में मदद करते हैं। तुलसी के पत्तों का सेवन ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करने में मदद कर सकता है। इसके लिए सुबह खाली पेट तुलसी चाय का सेवन करें।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

