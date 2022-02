इंजेक्शन की गांठ का बेहतरीन घरेलू इलाज - Injection ki ganth ka behatreen gharelu upchaar

कई बार यह देखा गया है कि इंजेक्शन लगवाने के बाद गांठ (Injection lump) बन जाती है। गांठ या फिर सूजन होने पर दर्द भी होने लगता है। इंजेक्शन लगवाने के तुरंत बाद यदि उस स्थान पर हल्की मालिश न की जाए या गलत तरीके से इंजेक्शन लगा देने के कारण गांठ की समस्या हो जाती है। इंजेक्शन लगवाने के बाद ये गांठ अचानक भी हो सकती है या फिर एक दो दिनों में बन जाती है। ऐसे में डॉक्टर से भी सलाह लिया जा सकता है लेकिन इसके लिए भी कई ऐसे घरेलू उपचार (injection ki ganth ke gharelu upchar) हैं जिसके जरिए इन्हें ठीक किया जा सकता है।

इंजेक्शन की गांठ का घरेलू इलाज Home Remedies for Injection lump in hindi

ठंडी सिकाई (Injection lump will be cured by cold compress)

इंजेक्शन लगाने के बाद अगर गांठ बन गई है तो उस जगह पर ठंडी सिकाई करने से लाभ मिलता है। इसके लिए बर्फ के एक टुकड़े को एक कपड़े के अंदर रख कर कपड़े को लपेट लें। अब इस कपड़े से प्रभावित जगह पर सिकाई करें। इससे गांठ ठीक होने में मदद मिलेगी।

हल्दी दूध (Turmeric milk will eliminate the problem of injection lump)

हल्दी में सूजन कम करने और दर्द से राहत दिलाने के गुण होते हैं। गांठ की समस्या में दूध में हल्दी मिलाकर पीना लाभकारी माना जाता है। हल्दी में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट, एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल और एंटी इंफ्लेमेटरी गुण सेहत के लिए काफी लाभकारी होते हैं। वहीं, दूध में मौजूद मिनरल्स और कैल्शियम भी सेहत के लिए काफी लाभदायक होते हैं। इंजेक्शन की गांठ की समस्या में दूध में हल्दी डालकर पीने से काफी आराम मिल सकता है।

सरसो का तेल और एलोवेरा (Mustard oil and aloe vera in injection lump)

इंजेक्शन लगाने के कारण बनी गांठ से निजात पाने के लिए सरसों का तेल और एलोवेरा काफी लाभकारी है। इसके लिए सरसों के तेल, तिल या एक चम्मच गाय के घी में एलोवेरा के साथ फिटकरी का पाउडर, हल्दी, शीशम के पत्ते, गुड़ मिलाकर गर्म कर लें। इसके बाद इसे एक कपड़े में लपेटकर गांठ वाली जगह बांध लें। दर्द में तो आराम मिलेगा ही साथ ही गांठ की समस्या भी जल्द खत्म हो सकती है।

मैग सल्फ (Mag sulf is beneficial for injection lump)

इंजेक्शन की गांठ की समस्या में मैग सल्फ असरदार है। इसके लिए मैग सल्फ की पोटली बनाकर उसे गर्म कर लें और प्रभावित हिस्से पर धीरे-धीरे लगाएं। इसे दिन में दो से तीन बार लगाने से जल्द इससे छुटकारा मिल सकता है।

बोरिक एसिड (Use boric acid for injection lump)

इंजेक्शन की गांठ को खत्म करने के लिए बोरिक एसिड को 250Ml पानी में मिलाकर कर गर्म लें (जितना आप सहन कर सकते हैं) इस पानी को रुई या कॉटन की मदद से प्रभावित जगह पर लगाएं। नियमित रूप से इस विधि को करने से इससे जल्द छुटकारा मिल सकता है।

हल्दी वाला पानी (Use turmeric water for injection lump)

पानी में हल्दी मिलाकर पीने से भी इंजेक्शन के चलते बनी गांठ की समस्या से छुटकारा मिल सकता है। इसके लिए पानी में हल्दी पाउडर मिलाकर खाली पेट पीना चाहिए। हल्दी में एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटी बैक्टीरियल और एंटीफंगल गुण पाए जाते हैं जो गांठ को कम करने के साथ ही पकना व सूजन को भी दूर करने में मदद करते हैं।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

