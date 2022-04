आयुर्वेद में जड़ी बूटियों का बहुत महत्व माना गया है। ऐसी ही एक अनोखी जड़ी-बूटी है ब्राह्मी जिसे अक्सर दिमाग तेज करने वाला माना गया है। इनका उपयोग चिकित्सा के क्षेत्र में किया जाता है। सदियों से आयुर्वेदाचार्य ब्राह्मी के इस्तेमाल से रोगों को ठीक करने का काम कर रहे हैं। ब्राह्मी स्वास्थ्य लाभों के अनूठे फायदों से भरपूर होता है, लेकिन बालों के लिए भी गुण फायदा पहुंचाते हैं। यह जड़ी-बूटी तनाव से छुटकारा दिलाने में मदद करती है, सांसों की बीमारी, विष के प्रभाव को ठीक करती है। इसकी जड़ें, पत्तियां और फूलों सहित पूरा पौधा ही औषधीय गुणों से भरपूर होते है। आप ब्राह्मी पाउडर या फिर तेल के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। यह लेख ब्राह्मी के फायदे और नुकसान के बारे में जानकारी प्रदान करने में सहायक है।

ब्राह्मी के उपयोग, फायदे और नुकसान - Brahmi Uses, Benefits And Side-Effects In Hindi

ब्राह्मी के फायदे : Brahmi Ke Fayde (Benefits and Uses) In Hindi

1. ब्राह्मी का तेल रूखे स्कैल्प की मरम्मत करता है और बालों के झड़ने से बचाता है। इसमें मौजूद एंटी-ऑक्सीडेंट न सिर्फ स्कैल्प को जवां बनाते हैं, बल्कि स्वस्थ बालों को बढ़ावा भी देता है।

2. ब्राह्मी के सेवन से मस्तिष्क की दुर्बलता एवं मस्तिष्क संबंधित समस्याएं ठीक हो सकती हैं। ब्राह्मी स्मरण शक्ति एवं बुद्धि को भी बढ़ाती है।

3. कई लोगों को ह्रदय संबंधी विकार होते रहते हैं। ऐसे लोगों के लिए ब्राह्मी का सेवन रोज करना चाहिए। इससे हृदय से संबंधित रोग तुरंत ठीक हो जाते हैं।

4. उच्च रक्तचाप की समस्या आम बीमारी हो गई है। इस स्थिति में ब्राह्मी का इस्तेमाल करना फायदेमंद होता है।

5. मधुमेह जैसे रोगो को सही से नियंत्रित करने के लिए ब्राह्मी का सेवन किया जाता है।

ब्राम्ही के नुकसान : Brahmi Ke Nuksan (Side-effects) In Hindi

1. ब्राह्मी का अधिक सेवन फायदे से ज़्यादा नुकसान दे सकता है।

2. ब्राह्मी के अधिक सेवन से दस्त के साथ ही पेट में ऐंठन और मतली जैसी शिकायत हो सकती है।

3. ब्राह्मी का उपयोग करने से प्रजनन क्षमता प्रभावित हो सकती है, इसलिए महिलाओं को इसका सेवन नियमित तौर पर ही करना चाहिए।

4. भूख में कमी होना, सिर दर्द की परेशानी, घबराहट, चक्कर आना, त्वचा का लाल होना (चकत्ते होना), अवसाद आदि ब्राह्मी के अधिक सेवन से हो सकते हैं।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

