काजू के 5 फायदे और 5 साइड इफेक्ट- Kaju ke 5 fayde aur 5 side effects

Cashew benefits and side effects in hindi: काजू (Cashew) में भरपूर मात्रा में प्रोटीन(Protein), विटामिन सी(Vitamin), विटामिन ए(Vitamin A), विटामिन बी सिक्स(Vitamin b6), सोडियम(Sodium), पोटेशियम(Pottasium), कैल्शियम(Calcium), मैग्नीशियम(magnesium), फाइबर(fibre), फास्फोरस, आयरन(Iron), जिंक(Zinc) के अलावा कई और पोषक तत्व पाए जाते हैं और ये सारे हमारे सेहत के लिए बेहद ही फायदेमंद होते हैं। इसलिए कहा जाता है कि, काजू (Cashew)का सेवन नियमित रूप से करने से कई सारे लाभ होते हैं। इसके सेवन से कई सारी बीमारियां आस-पास भी नहीं भटकती हैं। आज हम बात करेंगे काजू (Cashew)के फायदे के साथ ही इसके नुकसान के बारे में भी।

काजू के 5 फायदे और 5 साइड इफेक्ट

काजू के 5 फायदे

सेहतमंद हार्ट के लिए खाए काजू (Eat cashew nuts for a healthy heart)

सेहतमंद हार्ट (Heart) चाहते हैं तो इसके काजू का सेवन करना चाहिए। काजू (Cashew) में बायोएक्टिव मैक्रोन्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं, जो हमारे हृदय (Heart) को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। ऐसे में नियमित रूप से काजू (Cashew)के सेवन से दिल से जुड़ी कई सारी बीमारियों के होने का खतरा कम हो जाता है।

कैंसर को रोकता है काजू (Cashew prevents cancer)

कैंसर (Cancer) जैसी घातक बीमारी से बचने के लिए काजू (Cashew) का सेवन करना फायदेमंद होता है। इसके अर्क में अनाकार्डिक एसिड पाया जाता है जो कैंसर मेटास्टेसिस (शरीर में कैंसर फैलने की प्रक्रिया) को रोक सकता है।

ब्लड प्रेशर के लिए काजू के फायदे (Benefits of cashew nuts for blood pressure)

आजकल अनियमित खानपान और गलत लाइफस्टाइल के चलते कई सारी समस्याएं तेजी से हो रही हैं। जिसमें से रक्तचाप भी एक है। ऐसे में ब्लड प्रेशर(Blood Pressure) को नियंत्रित करने में काजू (Cashew) काफी लाभदायक होता है।

पाचन तंत्र को सही रखता है काजू (Cashew keeps the digestive system healthy)

काजू (Cashew) में फाइबर भरपूर मात्रा में होता है जिसके चलते हमारा पाचन तंत्र(Digestion) मजबूत होता है और साथ ही सही ढंग से काम करता है। इसके सेवन से कब्ज (Acidity) और अल्सर जैसी समस्याओं से छुटकारा मिलती है।

काजू के सेवन से हड्डियों को विकास सही ढंग से होता है (Bones develop properly by consuming cashew nuts)

काजू (Cashew) में मैग्नीशियम और कैल्शियम भरपूर मात्रा में होती हैं और ये दोनों ही हमारी हड्डियों के विकास और इनकी मजबूती के लिए बेहद ही जरूरी होते हैं। ऐसे में काजू (Cashew) के सेवन से हड्डियों का विकास सही ढंग से होता है।

काजू के 5 साइड इफेक्ट

जिन्हें दस्त की समस्या है उन्हें नहीं खाना चाहिए काजू(Those who have the problem of diarrhea should not eat cashews)

फाइबर(Fibre) की अच्छी मात्रा होने के चलते काजू (Cashew) पेट को साफ करने का काम करता है। लेकिन, जिन्हें दस्त (diarrhea) की समस्या है उन्हें काजू का सेवन नहीं करना चाहिए।

काजू के सेवन से हो सकती है उच्च रक्तचाप की समस्या(Consumption of cashew can cause high blood pressure problem)

काजू (Cashew) के अधिक सेवन से शरीर में सोडियम की मात्रा बढ़ सकती है। क्योंकि, इसमें सोडियम की अच्छी मात्रा पाई जाती है। अधिक सेवन से उच्च रक्तचाप, स्ट्रोक और हृदय से संबंधित परेशानियां हो सकती है। इसके अलावा आपके किडनी पर भी इसका असर पड़ सकता है।

ज्यादा काजू खाने से वजन बढ़ सकता है(Eating more cashew nuts can lead to weight gain)

काजू (Cashew) के ज्यादा सेवन से वजन बढ़ सकता है। क्योंकि, काजू में कैलोरी ज्यादे होती है। ऐसे में इसका सीमित मात्रा में ही सेवन करना चाहिए।

दिल की हो सकती है समस्या(may cause heart problem)

काजू (Cashew) में पोटेशियम(Pottasium) की अधिक मात्रा होती है। इसके ज्यादे सेवन से शरीर में पोटैशियम(Pottasium) ज्यादा पहुंच सकता है, जिसके चलते दिल का धड़कना अचानक बंद हो सकता है या फिर कमजोरी और किडनी की समस्या हो सकती है।

पेट में सूजन और गैस हो सकती है(May cause abdominal bloating and gas)

काजू (Cashew) के अधिक से पेट (Stomach) में सूजन और गैस की समस्या हो सकती है।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

