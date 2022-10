अरंडी का तेल यानी कैस्टर ऑयल (Castor oil) अरंडी के पेड़ के बीजों से तेल निकालकर प्राप्त किया जाता है। बालों और स्किन के साथ ये समग्रह स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। इस लेख के माध्यम से हम कैस्टर ऑयल के उपयोग और फायदे बताने जा रहे हैं।

Castor Oil के उपयोग और फायदे : Uses and Benefits of Castor Oil In Hindi

कैस्टर ऑयल के उपयोग - Uses of Castor Oil In Hindi

1. मॉइस्चराइज़र के रूप में (As a Moisturizer)

एक मॉइस्चराइजर बनाने के लिए इसे बराबर भागों में जैतून, बादाम या नारियल के तेल के साथ मिलाएं।

2. समस्या त्वचा के लिए उपयोगी (Useful for problem skin)

समस्या वाली त्वचा की उपस्थिति को कम करने के लिए इसे अपने चेहरे पर लगाएं या गर्म फलालैन से लगाएं।

3. ऑयल पुल्लिंग (Oil Pulling)

अरंडी के तेल के साथ तेल खींचने की कोशिश करें।

4. स्कैल्प शांत करे (Soothes the scalp)

चिढ़ त्वचा को शांत करने और शुष्क त्वचा को कम करने के लिए इसे सीधे अपने खोपड़ी में मालिश करें।

5. भौंह / चाबुक की वृद्धि करे (Increase brow/lash)

बालों के विकास को बढ़ावा देने के लिए अपनी भौंहों या पलकों पर थोड़ी मात्रा में अरंडी का तेल लगाएं।

6. स्प्लिट एंड्स के लिए (For Split Ends)

स्प्लिट एन्ड होने पर इस्तेमाल करें।

कैस्टर ऑयल के फायदे - Benefits Of Castor Oil In Hindi

1. चमकदार, स्वस्थ बाल पाएं (Get shiny, healthy hair)

अरंडी के तेल में रिकिनोलेइक एसिड और ओमेगा-6 फैटी एसिड होता है, जो - स्कैल्प पर मालिश करने पर - रक्त परिसंचरण को बढ़ाने और बालों के विकास में सुधार करने में मदद कर सकता है। यह आपके बालों को प्राकृतिक रूप से मॉइस्चराइज और कंडीशन भी करता है, जिससे बाल चमकदार और स्वस्थ रहते हैं।

2. झुर्रियों की उपस्थिति को कम करने में मदद करे (Help reduce the appearance of wrinkles)

मॉइस्चराइजिंग की बात करें तो, अरंडी के तेल के आवश्यक फैटी एसिड त्वचा की प्राकृतिक नमी संतुलन को बहाल करने में मदद कर सकते हैं। यह त्वचा में प्रवेश करता है और कोलेजन के उत्पादन को बढ़ाता है, जो त्वचा को नरम और हाइड्रेट करने में मदद करता है।

3. इसमें एंटीफंगल गुण मौजूद होते हैं (Contains antifungal properties)

कुछ अध्ययनों से पता चलता है कि अरंडी के तेल की उच्च वसा सामग्री त्वचा को दाग-धब्बे पैदा करने वाले बैक्टीरिया से बचाने में बहुत अच्छा बनाती है। इसलिए, यदि आप तेल खींचने के शौक़ीन हैं, तो अरंडी का तेल एक बढ़िया विकल्प है, साथ ही अगर इसे क्लीन्ज़र के रूप में इस्तेमाल किया जाए तो यह समस्या त्वचा की उपस्थिति को कम करने में मदद कर सकता है।

4. मॉइस्चराइजिंग गुण से भरपूर (Rich in Moisturizing Properties)

अंतिम लेकिन कम से कम, अरंडी का तेल अविश्वसनीय रूप से मॉइस्चराइजिंग है, जो इसे आपकी त्वचा को सुखाने, अपने नाखूनों को नरम करने या यहां तक कि आपकी पलकों को पोषण देने के लिए एक बेहतरीन प्राकृतिक विकल्प बनाता है! इसका उपयोग कंडीशनर के स्थान पर भी किया जा सकता है, खासकर यदि आपके पास ड्राई स्कैल्प है।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

