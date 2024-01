आज के समय में लोगों के बाल झड़ने की समस्या एक आम परेशानी हो गई है। बाल झड़ने (hair fall) की वजह से वह धीरे-धीरे कहीं गंजे ना हो जाएं। बालों को झड़ने से रोकने के लिए ज्यादातर लोग महंगे तेल और दवाओं का सहारा तक लेने लगते हैं, ताकि उनकी इस समस्या का समाधान हो जाए। बाल झड़ने के पीछे प्रदूषण, तनाव या खराब लाइफस्टाइल (lifestyle) भी एक वजह हो सकती है। जानते हैं बाल झड़ने के कारण। (Causes of Hair Loss in Hindi)

बालों के झड़ने का कारण : cause of hair loss in hindi

प्रसव के बाद - अक्सर गर्भावस्था के बाद ज्यादातर महिलाओं के बाल झड़ने (hair fall) लगते है। बाल झड़ना आमतौर पर जन्म देने के लगभग चार महीने बाद होता है।

डाइटिंग - ज्यादा डाइटिंग या खाने में पोषक तत्वों की कमी से भी व्यक्ति के बाल झड़ सकते हैं। प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स की कमी इसके लिए जिम्मेदार हो सकती है।

हार्मोन में बदलाव - महिलाओं के बाल झड़ने के पीछे बर्थ कंट्रोल पिल्स, प्रेगनेंसी, बच्चे को जन्म, मेनोपॉज की वजह से हार्मोन में आए बदलाव की वजह से भी बाल टूट सकते हैं।

पोषक तत्वों की कमी - शरीर में आयरन, जिंक, विटामिन बी ३ (नियासिन) और प्रोटीन की कमी से बाल झड़ते है। स्वस्थ बाल बनाए रखने के लिए ठोस पोषण प्राप्त करना जरूरी है। पोषक तत्वों से भरपूर खाद्य पदार्थ खाएं।

दवाएं - कुछ दवाएं (medicine) ऐसी होती हैं जिसकी वजह से व्यक्ति के बाल झड़ने लगते हैं। जैसे की कैंसर, गठिया, उच्च रक्तचाप और अवसाद का प्रबंधन करने वाली दवाएं बालों के झड़ने की समस्या का कारण बनती है।

