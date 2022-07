बदहजमी के कारण और 4 घरेलू उपाय - Causes And Home Remedies For Indigestion

बदहजमी (Indigestion) को अपच भी कहा जाता है। यदि पेट में बनने वाला एसिड ही पाचन तंत्र की सुरक्षात्मक सतह को हानि पहुंचाने लगता है तब पीड़ित को बदहजमी की समस्या झेलनी पड़ सकती है। ऐसे में पेट में असहजता, जलन तथा सूजन महसूस होती है जो कि कष्टदायक हो सकती है।

आयुर्वेद के अनुसार, बदहजमी केवल गलत खान-पान के कारण होती है। बदहजमी में रोगी को कोई गंभीर जटिलताएं नही होती है फिर भी यह समस्या शरीर के स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। बदहजमी होने पर रोजमर्रा का काम करना मुश्किल हो सकता है जैसे दफ़्तर या स्कूल जाना। लेकिन परेशानी की कोई बात नही, बिना डॉक्टर के पास जाए अपने घर पर रहकर ही कुछ घरेलू उपचारों की मदद से इस समस्या को जड़ से ठीक कर सकते हैं। आइए बदहजमी के कारण और घरेलू उपचारों को जाने।

बदहजमी के कारण और 4 घरेलू उपाय

बदहजमी के कारण : Causes Of Indigestion In Hindi

- ज्यादा खाना या बहुत जल्दी खाना खाने से,

- फैटयुक्त, चिकना या मसालेदार भोजन खाने से,

- बहुत अधिक कैफीन, शराब, चॉकलेट या कार्बोनेटेड पेय

- धूम्रपान के सेवन से,

- चिंता या तनाव,

- कुछ एंटीबायोटिक्स, दर्द निवारक और आयरन सप्लीमेंट्स आदि भी कुछ कारण हो सकते हैं बदहज़मी के।

बदहजमी के घरेलू उपाय : Home Remedies Of Indigestion In Hindi

1. अजवाइन (Carom Seeds)

अजवाइन के सेवन से बदहज़मी में आराम मिल सकता है। इसमें कुछ पाचक गुण होते हैं जो बदहज़मी व अपच, गैस और दस्त का उपचार करता है। अपने खाने में अजवाइन को शामिल करने से बहुत से फायदे मिल सकते हैं।

2. सेब का सिरका (Apple Cider Vinegar)

सेब के सिरके का उपयोग ज्यादातर अपच की हालत में सुधार करने के लिए किया जाता हैं। इससे खाना को जल्दी पच जाता है।

3. अदरक (Ginger)

अदरक डाइजेस्टिव एंजाइम के प्रवाह को उत्तेजित करता है जो खाने को पचाने में मदद करते हैं। पचन के लिए अदरक का सेवन भी फायदेमंद होता है।

4. सौंफ (Fennel Seeds)

खाना पचाने के लिए और बदहज़मी होने पर राहत पाने के लिए सौंफ का सेवन लाभकारी होता है। उपयोग के लिए, सौंफ भुने और उसे दिन में दो बार काले नमक के साथ खाना खाने के बाद लें।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

