खसरा रोग के कारण, लक्षण और 3 घरेलू इलाज - Causes, Symptoms And Home Remedies For Measles

खसरा (Measles) एक अत्यंत संक्रामक रोग माना जाता है जो संक्रमित बलगम और लार के संपर्क के कारण फैल सकता है। संक्रमित व्यक्ति जब खांसता हैं तो बैक्टीरिया हवा में फैल जाता है। आज के समय में खसरा आम बीमारी नहीं रह गयी है क्योंकि इसका इलाज हो सकता है। वैसे तो यह संक्रमण लगभग 7 से 10 दिन में ठीक हो जाता है लेकिन इस बीमारी को वैक्सीन से रोका जा सकता है। यह बचपन में होने वाला एक संक्रमण रोग है। खसरा वायरस के हवा में फैलने से संपर्क में आने वाले व्यक्ति आसानी से संक्रमित हो सकते हैं। खसरा एक वायरल बीमारी है, इसे छोटी माता भी कहते हैं। यह बीमारी छूने से भी फैलती है। इस लेख में खसरा रोग के कारण, लक्षण और घरेलू इलाज के बारे में जानकारी दी गयी है।

खसरा रोग के कारण, लक्षण और 3 घरेलू इलाज

खसरा रोग के कारण : Causes Of Measles In Hindi

खसरे का कारण वायरस है, जब कोई खसरे से पीड़ित व्यक्ति खांसता हैं तो संक्रमित बूंदे हवा में फैल जाती है जिससे दूसरा व्यक्ति जब सांस लेता है तो संक्रमित कण उसके अंदर चले जाते हैं। संक्रमित बूंदे किसी सतह पर रह सकती हैं जहां यह घंटों तक सक्रिय और संक्रामक रखती हैं। यदि कोई व्यक्ति संक्रमित सतह को छूने के बाद अपने हाथों से अपने मुंह या नाक को छूता है या अपनी आंखें रगड़ता है तो वह वायरस से संक्रमित हो सकता है।

खसरा रोग के लक्षण : Symptoms Of Measles In Hindi

वायरस के संपर्क के 10 -14 दिन के बाद खसरा के लक्षण दिखाई दे सकते हैं।

- सूखी खांसी

- गले में खराश

- आंखों में सूजन

- बुखार

- बहती नाक

- त्वचा पर एक समान दाने होना खसरा के लक्षण हो सकते हैं।

खसरा रोग के घरेलू इलाज : Home Remedies For Measles In Hindi

1. नीम के पत्ते (Neem Leaves)

खसरा रोग में खुजली होना आम बात होती है। खुजली से त्वचा को नुकसान पहुंच सकता है। खुजली के प्रभाव को कम करने के लिए नीम के पत्ते मददगार होते हैं। संक्रमित व्यक्ति खुजली कम करने के लिए गुनगुने पानी में नीम के पत्ते डालकर, उस पानी से नहा सकता है। नीम के पत्ते में एंटी-बैक्टीरियल, एंटी-इंफेक्शन और एंटी-फंगल गुण पाए जाते हैं जो खसरा वायरस के असर को कम कर सकता है। रोगी के बिस्तर में नीम की पत्तियां रखने से शरीर की खुजली तथा रैशेज से राहत मिल सकती है।

2. गुनगुना पानी (Warm Water)

खसरा के लक्षणों में आराम पाने में गुनगुना पानी भी लाभदायक हो सकता है। खसरा रोग में सर्दी-जुकाम होने की संभावना होती है, इसलिए गुनगुने पानी का इस्तेमाल करने से खसरा के दौरान होने वाले सर्दी-जुकाम और नाक बहने की समस्या से आराम मिल सकता है।

3. संतरे का जूस (Orange Juice)

खसरा की बीमारी के दौरान संतरे के जूस का सेवन लाभदायक हो सकता है। संतरे के जूस में एंटी-वायरल गुण होते हैं जो वायरस की समस्या को कम करता है। आपको बता दे कि, संतरे का रस खसरा के लक्षण को कम करता है।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

