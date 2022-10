दही (Curd) का सेवन सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है। इसके सेवन से न सिर्फ पेट को ठंडक मिलती है, बल्कि पाचन के लिए भी बहुत लाभकारी होता है। दही में प्रोटीन, कैल्शियम, राइबोफ्लेविन ,मैग्नीशियम, विटामिन B6 और विटामिन B12 जैसे पोषक तत्वों से समृद्ध होता है। दही का सेवन हम गर्मी, सर्दी और बारिश कभी भी कर सकते हैं। गर्मियों में इसका सेवन थोड़ा ज्यादा फायदेमंद हो जाता है। वहीं, बात की जाए चिवड़ा कि तो चिवड़ा का लोग ज्यादातर पोहा बनाकर खाने में उपयोग करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश की ये फेमस डिश सेहत के लिए कितनी गुणकारी होती है। दही और चिवड़ा का सेवन ज्यादातर इन्हीं प्रदेशों में किया जाता है। लेकिन इसके लाभ जानने के बाद शायद आप भी इसका सेवन जरूर करना चाहें। तो आइए जानते हैं दही और चिवड़ा का सेवन कैसे होता है, सेहत के लिए गुणकारी -

दही चिवड़ा से मिलने वाले फायदे - Benefits of Dahi Chivda

पाचन के लिए फायदेमंद (beneficial for digestion) - दही चिवड़ा के सेवन से पाचन में बहुत फायदे मिलते हैं। चिवड़ा में फाइबर की मात्रा पाई जाती है जो पाचन को सही रखता है। इसलिए दही और चिवड़ा को खाने की सलाह दी जाती है। जिससे पाचन तंत्र सही बना रहे। वहीं, इसके सेवन से पेट की गर्माहट को भी कम करने में मदद मिलती है। ये पेट को ठंडा रखता है।

चाहते हैं वजन कम करना तो खाएं दही चिवड़ा (If you want to lose weight then eat Dahi Chivda) - दही चिवड़ा में कैलोरी की मात्रा कम होती है, ऐसे में अगर कोई व्यक्ति इसका सेवन करता है, तो काफी समय तक पेट भरा रहता है जिससे जल्दी भूख नहीं लगती और वजन कम करने में मदद मिलती है।

आयरन की कमी को करे दूर (remove iron deficiency) - आयरन की कमी को दूर करने के लिए दही और चिवड़ा का सेवन बहुत फायदेमंद माना जाता है। इसके सेवन से आयरन को बढ़ाने में मदद मिलती है। इतना ही नहीं गर्भवती महिलाओं के लिए इसका सेवन करना बेहद ही लाभदायक माना जाता है।

नाश्ते में करें दही और चिवड़ा (Have curd and chivda in breakfast) - नाश्ते में दही चिवड़ा का सेवन बहुत फायदेमंद होता है। जहां कई लोग ओट्स, कॉर्नफ्लेक्स का सेवन करते हैं, वहीं कुछ लोग दही और चिवड़ा का सेवन करना भी पसंद करते हैं। अगर आप रोजाना इसका सेवन करते हैं, तो ये दिनभर के लिए आपका पेट भरा रखेगा, साथ ही इसके सेवन से एनर्जी भी मिलेगी। इसलिए नाश्ते में इसका सेवन जरूर करना चाहिए।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

