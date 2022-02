इन हर्बल चाय की मदद से डायबिटीज करें कंट्रोल - In harbal tea ki madad se diabetes kare control

डायबिटीज रोगियों के लिए ब्लड शुगर कंट्रोल करना बहुत जरूरी होता है। ब्लड शुगर लेवल बढ़ने पर डायबिटीज रोगियों में अत्यधिक प्यास लगना, बार-बार पेशाब आना, थकान, उल्टी, सांस लेने में कठिनाई, पेट दर्द, सांसों की दुर्गंध और मुंह का सूखापन जैसे लक्षण शरीर में दिखाई देते हैं। इसका सटीक इलाज मौजूद नहीं है लेकिन सही खानपान और लाइफस्टाइल के जरिए इस बीमारी को काफी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। अगर अपनी डाइट में कुछ हेल्दी और नेचुरल चीजों को शामिल कर लें तो इससे काफी हद तक राहत मिलती है। आज हम बात करेंगे उन हर्बल चाय के बारे में जो डायबिटीज पेशेंट के लिए फायदेमंद होती है।

डायबिटीज कंट्रोल करने वाले चाय |Diabetes Control Tea in hindi

ग्रीन टी (Diabetes can be controlled with green tea)

ग्रीन टी एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती है जो शरीर में इन्फ्लेमेशन और सेल डैमेज को कम करता है। साथ ही इन्सुलिन लेवल को मैनेज करने में भी मदद करती है। ऐसे में डायबिटीज रोगियों के लिए ग्रीन टी पीना काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। इसका एक और बड़ा फायदा है वो ये कि इससे वजन भी नियंत्रित रहता है।

काली चाय (Benefits of black tea in diabetes)

काली चाय में एंटी-इंफ्लेमेटरी, एंटीऑक्सीडेंट और ब्लड शुगर को कम करने वाले गुण होते हैं। ऐसे में डायबिटीज रोगियों के लिए यह लाभदायक होती है। एक रिसर्च में भी यह बात सामने आई है कि 2-3 कप काली चाय का सेवन इंसुलिन फ्लो को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है, जो शुगर के लेवल को कंट्रोल करता है।

आंवला चाय (Amla tea is beneficial in diabetes)

आंवला में तो कई सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो शरीर की सेहत के लिए काफी अच्छे होते हैं। लेकिन इसमें पाया जाना वाला क्रोमियम ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में मदद कर सकता है। डायबिटीज रोगियों को आंवला की चाय का सेवन जरूर करना चाहिए।

दालचीनी चाय (cinnamon tea in diabetes)

दालचीनी में एंटीऑक्सीडेंट और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं जो टाइप 2 डायबिटीज और इंसुलिन रजिस्टेंस में फायदेमंद होते हैं। दालचीनी से ट्राइग्लिसराइड्स कम हो सकता है जो ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन रख सकता है।

गुड़हल की चाय (Hibiscus tea is beneficial for sugar patient)

गुड़हल की चाय को हिबिस्कस टी भी कहते हैं। इसके चाय से शुगर के रोगियों को फायदा मिलता है। दरअसल, गुड़हल के फूलों की बनी चाय में पॉलीफेनोल एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो डायबिटीज के कारण होने वाली समस्याओं से राहत दिलाते हैं।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

