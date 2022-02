डिमेंशिया रोग (what is Dementia) या मनोभ्रंश स्मृति, सोच और सामाजिक क्षमताओं को प्रभावित करने वाले लक्षणों वाली एक बीमारी होती है। ये बीमारी आपके जीवन में गंभीर प्रभाव डाल सकती है। इसके चलते कई और परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए कहा जाता है कि समय रहते इसका इलाज जरूर करा लेना चाहिए। डिमेंशिया (Treatment of Dementia) होने पर यह मस्तिष्क की कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाने लगता है। डिमेंशिया की बीमारी तब होती है, जब अल्जाइमर रोग से मस्तिष्क की कोशिकाएं क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। हालांकि, अल्जाइमर रोग डिमेंशिया का एक प्रमुख कारण है, लेकिन इसके अलावा भी कई अन्य कारणों से डिमेंशिया हो सकता है। डिमेंशिया (Dementia Ka Gharelu Ilaj) को भी कुछ घरेलू उपायों के जरिए ठीक किया जा सकता है।

डिमेंशिया के घरेलू उपचार- Dementia Ke Gharelu upchar in Hindi

हल्दी (Turmeric is a home remedy for dementia)

डिमेंशिया में हल्दी काफी उपयोगी है। इसमें करक्यूमिन नामक एक यौगिक होता है जिसमें, एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं। इसके चलते हल्दी मस्तिष्क स्वास्थ्य को बढ़ावा देने का काम करती है। इसके साथ ही इसमें बीटा-एमिलॉइड (एक प्रकार का प्रोटीन का हिस्सा) मस्तिष्क को साफ करके अल्जाइमर रोग को दूर करने में मदद करता है। साथ ही हल्दी मस्तिष्क के तंत्रिका कोशिकाओं को टूटने से बचाती है और मस्तिष्क को स्वस्थ रखने में मदद करती है।

अदरक (Benefits of Ginger in dementia)

डिमेंशिया की बीमारी से पीड़ित लोगों को अदरक का सेवन करना लाभकारी साबित हो सकता है। इसके लिए चाय के साथ अदरक का सेवन कर सकते हैं या फिर सीधे अदरक के टुकड़े को भी खा सकते हैं।

गोभी (Cabbage is a home remedy for dementia)

मनोभ्रंश/डिमेंशिया को ठीक करने के लिए गोभी का सेवन करना फायदेमंद रहेगा। गोभी को फोलेट और कैरोटीनॉयड दोनों का ही एक समृद्ध स्रोत माना जाता है, जो होमोसिस्टीन के स्तर को कम करने में मदद करता है। होमोसिस्टीन को डिमेंशिया के इलाज के लिए फायदेमंद माना जाता है।

पालक (Spinach is the panacea for dementia)

पालक और अन्य पत्तेदार हरी सब्जियों में फोलेट और B9 की समृद्ध मात्रा पाई जाती है, जिसे डिमेंशिया के इलाज के लिए एक रामबाण इलाज माना जाता है। ऐसे में पालक का सेवन करना काफी फायदेमंद होगा।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

