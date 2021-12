अधिक मिर्च खाने के नुकसान- Adhik Mirch Khane ke Nuksan

हरी मिर्च और लाल मिर्च दोनों का ही उपयोग सब्जियां बनाने में किया जाता है, जब भी हम मिर्च की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में चटपटे व्यंजनों का ख्याल आता है। लेकिन जैसा कि हम सभी जानते हैं कि किसी भी चीज की अधिकता किसी न किसी तरह से हमें नुकसान पहुंचाती है। इसी तरह मिर्च का अधिक सेवन करने से हमें कई तरह के नुकसान (mirch khane ke nuksan) झेलने पड़ सकते हैं।

अधिक मिर्च खाने के नुकसान Disadvantages of eating more chilies in Hindi

बढ़ जाती है पेट की गर्मी (Increases stomach Diseases)

अधिक मात्रा में मिर्च खाने से पेट की गर्मी बढ़ती है, जिसकी वजह से पेट से जुड़ी समस्या भी बढ़ सकती है। ज्यादा मिर्च का सेवन करने से कब्ज, दस्त, एसिडिटी, पेट फूलने जैसी समस्या का सामना करना पड़ सकता है।

ज्यादा मिर्च खाने से बढ़ सकती है मलाशय की सूजन (Swelling of the rectum can increase by eating more chilies)

मिर्च खाने से रेक्टल में सूजन (rectal inflammation) की समस्या उत्पन्न हो सकती है। अगर किसी को बवासीर की समस्या है तो यह उसके लिए बहुत दर्दनाक हो सकता है। इसलिए बवासीर के मरीजों को अधिर हरी मिर्च नहीं खानी चाहिए। इसके अलावा अधिक मिर्च खाने से खून निकलने की भी समस्या बढ़ जाती है।

शरीर को टॉक्सिक बना सकता है (eating more chilies can make the body toxic)

हरी मिर्च में कैप्साइसिन पाया जाता है जिसकी वजह से शरीर में टॉक्सिन बन सकता है। इसके अलावा अगर शीरी में अधिक विषाक्त पदार्थ मौजूद हैं तो ज्यादा मात्रा में मिर्च का सेवन करने से शरीर में इंफेक्शन होने की संभावना भी बढ़ जाती है।

मुंह के छाले (mouth ulcers)

मिर्च खाने से शरीर का तापमान बढ़ जाता है जिसकी वजह से मुंह में छाले होने की संभावना बढ़ जाती है। इसके साथ ही दांतों से जुड़ी और भी कई समस्या हो सकती है।

शरीर में हो सकती है एलर्जी (Allergies can be caused by consuming more chilies)

अधिक मात्रा में अगर आपको मिर्च खाने की आदत है तो इसे कम कर दें। क्योंकि, हरी मिर्च में कैप्साइसिन उच्च मात्रा में मौजूद होता है जिसकी वजह से शरीर में एलर्जी होने की संभावना बढ़ जाती है। साथ ही लाल चकत्ते भी होने लगते हैं।

डायबिटीज के लेवल सामान्य से नीचे आ सकता है (Side Effect of Chillies for Diabetes Patient)

डायबिटीज के मरीजों को अधिक मिर्च का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि डायबिटीज का लेवल सामान्य से भी नीचे जा सकता है।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

