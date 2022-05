वजन घटाने के लिए करें ये 5 एक्सरसाइज - Wajan Ghatane ke liye kare ye 5 Exercise

Do these exercises to lose weight in hindi: शरीर के संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए व्यायाम आवश्यक है, लेकिन जब आप अपना वजन कम करने की कोशिश कर रहे हों तो यह और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। वैसे तो जिम जाकर आप वजन कम कर सकते हैं लेकिन, इसके अलावा भी कई सारी अच्छी एक्सरसाइज हैं जिनकी मदद से आपका वजन तेजी से घट सकता है।

वजन घटाने के लिए करें ये 5 एक्सरसाइज

टहलना (walking for lose weight)

अगर आप जिम जाकर एक्सरसाइज नहीं करना चाहते तो चलना आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। अगर आप नियमित रूप से चले तो काफी हद तक अपने वजन को कम कर सकते हैं। ये ऐसा व्यायाम है जिसमें आपको किसी उपकरण की जरूरत नहीं है। कई रिसर्च में बताया गया है कि, नियमित रूप से 30 मिनट पैदल चलने से वजन घटाने में मदद मिलती है।

जॉगिंग या दौड़ना (jogging or running for Weight loss)

वजन कम करने के लिए जॉगिंग और दौड़ना बेहतरीन व्यायाम हैं। कई रिसर्च में बताया गया है कि हर रोज दौड़ने से आपका वजन तेजी से कम होता है। माना जाता है कि, डेली 4-6 मील प्रति घंटे के बीच दौड़ना चाहिए। दौड़ने या जॉगिंग करने से चर्बी तेजी से घटती है। इसके साथ ही हृदय रोग और मधुमेह जैसी कई अन्य समस्याओं से राहत मिलने में मदद मिलती है।

साइकिल चलाना (Lose weight by cycling)

साइकिल चलाने से आपकी सेहत पर जबरदस्त असर पड़ता है साथ ही इससे वजन कम होने में भी मदद मिलती है। नियमित रूप से अगर आप साइकिल चलाते हैं तो आपके टमी की चर्बी तो कम होगी ही साथ ही आपका संपूर्ण शरीर फिट रहेगा। आपके लेग्स अच्छे शेप में होंगे। साइकिल चलाने से पेट की चर्बी कम होने के साथ ही हृदय रोग, कैंसर के साथ ही अन्य बीमारियों का जोखिम कम होता है। इसके लिए आपको हर रोज 30 से 60 मिनट साइकिल चलाना चाहिए।

तैराकी (Swim reduces belly fat)

जब वजन कम होने वाले व्यायाम की बात तो हम तैराकी को कैसे भूल सकते हैं। तैराकी ऐसी एक्सरसाइज है जो आपके संपूर्ण शरीर का विकास करेगी साथ ही आपके टमी से चर्बी भी हटाने में मदद करेगा। अगर आपका वजन 70 किलो है तो आप आधे घंटे तैराकी कर लगभग 233 कैलोरी बर्न कर सकते हैं। नियमित रूप से आधे घंटे तैराकी करें तो कुछ दिनों में आपको रिजल्ट दिखने लगेगा। इसके साथ ही कई सारी और समस्याओं से भी छुटकारा मिलेगा।

योग (yoga for reduce weight)

आज योग को दुनिया भर अपना रही है। प्राचीन काल से योग प्रचलित है। योग के जरिए तो कई सारी बीमारियां भी दूर हो सकती हैं। बस इसके लिए आपको इसे नियमित रूप से करना होगा। पेट पर जमा चर्बी कम करना है तो योग आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

