ब्लड डोनेट करना भी है बेहद फायदेमंद, कई बीमारियों का खतरा होता है कम

रक्तदान को हम महादान कहते हैं। रक्तदान 18 साल से अधिक उम्र वाले कोई भी व्यक्ति जिनका वजन 45 किलो है या उससे ज्यादा हो, तो वह व्यक्ति रक्तदान कर सकता है। रक्तदान करने से दूसरों को फायदा तो मिलता ही है, साथ ही खुद के लिए भी रक्तदान करने के फायदे मिलते हैं। यदि आप रक्तदान को नियमित तौर पर करते हैं तो हार्ट सी जुड़ी बहुत सी समस्याओं से बच सकते हैं। लेकिन फिर भी आज लोग ब्लड डोनेट(Blood Donate) करने में हिचकिचाते हैं। एक्सपर्ट के मुताबिक रक्तदान से दिल की सेहत में सुधार तो होता ही है साथ ही वजन कंट्रोल करने में मदद मिलती है। इसी के साथ हेल्थ को भी कई बड़े फायदे होते हैं

रक्तदान से होने वाले फायदे - Benefits of donating blood

दिल की सेहत में सुधार (Improve Heart Health) - रक्तदान करना हमारे हार्ट के लिए बहुत जरूरी भी होता है। रक्तदान से दिल की बीमारी जैसे स्ट्रोक के खतरे को कम किया जा सकता है। ऐसा माना जाता है कि खून में बढ़ी हुई आयरन (Iron) की मात्रा हार्ट के जोखिम को बढ़ा सकती है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति नियमित रुप से रक्तदान करता है, तो इससे बढ़े हुए आयरन में कमी आ सकती है। जो कि दिल की सेहत के लिए अच्छा होता है।

खून में रेड सेल्स का प्रोडक्शन (Production of Red Cells in the blood) - रक्तदान करने के बाद शरीर खून को पूरा करने के काम में लग जाता है। इससे शरीर की कोशिकाएं ज्यादा लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए काम करने लग जाती है।

वजन को कम करने में मिलती है मदद (Helps in reducing weight) - रक्तदान करने से वजन को कम करने में मदद मिलती है। वहीं इससे कैलरो (calorie) की मात्रा भी कम होती है। वहीं इससे लाल रक्त कोशिकाओं का स्तर अगले कुछ महीने में बराबर हो जाता है। इस बीच अच्छी डायट और नियमित एक्सरसाइज से वजन को नियंत्रण किया जा सकता है।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

