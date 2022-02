हम सभी सोचते हैं कि फल खाने का मतलब सिर्फ उसे खरीदना और घर लाकर परोस कर खा लेना है? हालाँकि, यह पूरी तस्वीर नहीं है। फल खाने का सबसे अच्छा समय होता है जैसे खाने से पहले या बाद में। सही समय पर फलों का सेवन सिस्टम को डिटॉक्सीफाई करने, आवश्यक ऊर्जा को बढ़ावा देने, वजन कम करने आदि में मदद कर सकता है। फलों में बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं जो बीमारियों से बचाने और हृदय रोग, स्ट्रोक और यहां तक कि हाई ब्लड शुगर की घटनाओं को कम करने में मदद करते हैं। यदि आप बिना किसी उचित पोषण ज्ञान के फल खाते हैं, तो यह लाभ से अधिक समस्याएं पैदा कर सकता है। एक बार जब आप फल खाने का सही तरीका और सबसे अच्छा समय जान लेते हैं, तो आपके पास सुंदरता, लंबी उम्र और स्वास्थ का राज होगा। फल खाने का सबसे अच्छा समय और सबसे खराब समय के बारे में विवरण नीचे दिया गया है।

फल खाने का सही समय : Fal Khane Ka Sahi Samay In Hindi

सुबह खाली पेट या भोजन के बीच फल खाना (On an empty stomach in the morning or between meals)

फलों को सुबह खाली पेट या भोजन के बीच में खाने की सलाह दी जाती है क्योंकि इस समय पाचन काफी जल्दी होता है और फलों को पचाने के लिए शरीर द्वारा विभिन्न प्रकार के एंजाइमों का भी उपयोग किया जाता है। फलों में नेचुरल चीनी होती है, जिसे शरीर द्वारा पूरी तरह से अवशोषित करने के लिए समय की आवश्यकता होती है। जब फलों को भोजन के बीच में या खाली पेट खाया जाता है, तो सभी पोषक तत्व, फाइबर और नेचुरल ग्लूकोस में अच्छी तरह से संसाधित होते हैं। यह सुनिश्चित करता है कि आपने फल के सेवन से बेहतर लाभ प्राप्त कर सकते है।

ध्यान रखें कि भोजन के तुरंत बाद फल खाना अच्छा विचार नहीं है। आदर्श समय अंतराल भोजन के कम से कम 30 मिनट बाद होना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति मधुमेह (Diabetes) या एसिडिटी (Acidity) जैसी पाचन संबंधी बीमारियों से पीड़ित है, तो उसे भोजन के 2 घंटे बाद या भोजन से 1 घंटे पहले फल खाना चाहिए। कभी-कभी मधुमेह रोगी पाचन समस्याओं से जुड़े होते हैं और इसलिए इसकी सलाह दी जाती है।

प्री/पोस्ट वर्कआउट (Pre-post workout)

फल खाने का एक और सबसे अच्छा समय कसरत (Exercise) से पहले या बाद का है। आप वर्कआउट सेशन से पहले या तुरंत बाद फल खा सकते हैं। फलों में शुगर का उपयोग शरीर द्वारा कसरत से पहले तत्काल ऊर्जा (Instant energy) प्राप्त करने के लिए किया जाएगा और यह कसरत के बाद शरीर में ऊर्जा लाने में मदद करेगा।

Also Read Article Continues below

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

Edited by Vineeta Kumar