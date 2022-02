दांत दर्द आम समस्याओं में से एक है। इस दौरान आपको सूजन, दर्द और कई अन्य लक्षण हो सकते हैं। दांत दर्द के पीछे कई कारण हो सकते हैं। इनमें कैविटी और संक्रमण आदि शामिल है। काफी दिनों तक अगर दर्द बना रहे तो ऐसे में डॉक्टर को एक बार दिखा लेना जरूरी होता है। लेकिन, कई मामलों में दांतों के दर्द को कुछ घरेलू नुस्खे के जरिए दूर किया जा सकता है।

दांतों के दर्द से छुटकारा पाने के लिए अपनाएं ये घरेलू नुस्खे- dantoon dard se chutkara pane ke liye gharelu nuskha in hindi

गर्म पानी में सेंधा नमक मिलाकर कुल्ला करें (Gargling with hot rock salt water gives relief from toothache)

दांत दर्द की समस्या में सेंधा नमक को गुनगुने पानी में मिलाकर कुल्ला करने से काफी राहत मिलता है। दरअसल, दांत में दर्द और उसके चारों तरफ जमे बैक्टीरिया की वजह भी हो सकता है। पानी में सेंधा नमक मिलाकर कुल्ला करने से मसूड़े की सूजन कम हो जाती है और दर्द में राहत मिलता है।

आइस पैक (Apply ice pack on the painful area of the tooth)

सूजन कम करने के साथ ही दर्द से निजात पाने के लिए आइस पैक काम आ सकता है। इसके लिए जहां दर्द हो रहा है उस जगह पर आइस पैक लगा लें। कुछ देर में आराम मिलने लगेगा।

त्रिफला चूर्ण (Triphala powder will give relief from toothache)

दांतों की दर्द की समस्या से छुटकारा पाने के लिए त्रिफला चूर्ण भी काफी कारगर माना गया है। इसके लिए एक चम्मच त्रिफला चूर्ण को एक गिलास गर्म पानी में मिलाकर कुल्ला करने से राहत मिल सकता है।

हींग और नींबू का पेस्ट (asafetida and lemon paste in toothache)

2 चुटकी हींग में 1 चम्मच नींबू को मिलाकर अच्छे से पेस्ट बना लें और इसे रुई में लगाकर जहां दर्द हो रहा है वहां पर लगाएं। इससे दर्द कम हो सकता है।

प्याज (Onion will give relief from toothache)

दांत दर्द और सूजन के लिए प्याज काफी असरदार होती है। इसमें मौजूद एंटी इंफ्लेमेटरी और रोगाणुरोधी गुण के चलते दांतों के बैक्टीरिया को तुरंत मार देते हैं और प्रभावित जगह में सूजन से राहत भी मिल जाता है। इसके लिए कच्चे प्याज का एक टुकड़ा लेकर दांतों के बीच में रखकर चबाने से आराम मिलेगा।

लौंग तेल (clove oil give relief from toothache)

दांत दर्द में लौंग को भी काफी लाभदायक माना गया है। इसके लिए लौंग के तेल में रुई डुबोकर दर्द या सूजन वाली जगह पर रखने से कुछ ही देर में आराम मिल जाएगा।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

