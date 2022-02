हर महिला चाहती है कि उसकी त्वचा हमेशा हेल्दी, ग्लोइंग और खूबसूरत दिखे। इसके लिए महिलाएं क्रीम, मॉइश्चराइजर और मास्क जैसी हर उस प्रोडक्ट्स को अपने मेकअप किट में रखती हैं जो त्वचा को बेहतरीन बनाए रखने में मदद करते हैं। लेकिन, कभी-कभी तनाव, प्रदूषण और मौसम के कारण, त्वचा डल और थकी हुई दिखती है। ऐसे में चेहरे पर सॉफ्ट और ग्लो लाने के लिए आप चाहे तो कॉस्मेटिक का इस्तेमाल कर सकती हैं जो एक समय के बाद चेहरे को नुकसान पहुंचाता है। लेकिन, इसके लिए दूसरा विकल्प भी है घरेलू नुस्खे... जो आपके घर में ही है और इसकी मदद से आप अपने चेहरे को प्राकृतिक चमक दे सकती हैं।

सॉफ्ट और ग्लोइंग स्किन के लिए अपनाएं ये घरेलू नुस्खे- soft aur glowing skin ke liye apnaye ye gharelu nuskhe in hindi

नींबू और जैतून का तेल (lemon and olive oil for glowing face)

नींबू और जैतून के तेल की मदद से अपने चेहरे को अधिक सॉफ्ट और ग्लो बना सकते हैं। इसके लिए दो चम्मच नींबू का रस, एक चम्मच जैतून का तेल और 1/3 कप दूध लें और इसे मिला कर फ्रिज में रख दें। इस मॉइस्चराइजर को तीन से चार दिन तक इस्तेमाल किया जा सकता है। ये सेंसिटिव स्किन वाले लोगों के लिए काफी बेहतर होता है। ये काफी अच्छा बॉडी मॉइश्चराइजर है।

बादाम का तेल (Makes face glow with almond oil)

चेहरे को सॉफ्ट और ग्लोइंग बनाने के लिए बादाम, नारियल और तिल ते तेल को आपस में मिलाकर एक बोतल में भर लें। नहाने के बाद इसे पूरे शरीर पर लगाएं, इससे त्वचा का रूखापन दूर हो जाएगा। ये मॉइश्चराइजर नहाने के फौरन बाद लगाने से स्किन में नमी बरकरार रहती है।

खीरा और गुलाब जल (cucumber and rose water For soft and glowing skin)

रूखी त्वचा में ताजगी और निखार पाने के लिए खीरा और गुलाब जल का इस्तेमाल करना आपके काम आ सकता है। इसके लिए एक चम्मच नींबू का रस, दो चम्मच जैतून का तेल और पिसे हुए खीरे का जूस लें और अच्छी तरह मिला लें। अब इसमें गुलाब जल मिलाकर फेंट लें और अपनी त्वचा पर लगा लें।

नारियल का तेल और शहद (Face glows with coconut oil and honey)

नारियल का तेल और शहद एक मॉइश्चराइजर की तरह काम करता है जो त्वचा को मुलायम बनाने में मदद करता है। इसके लिए एक चम्मच नारियल का तेल, एक चम्मच शहद और एक चम्मच नींबू का रस लेकर अच्छे से मिला लें और फ्रिज में स्टोर करके रख लें और जरूरत पड़ने पर चेहरे पर लगाते रहें।

दूध (milk for glowing face)

दूध जहां सेहत के लिए अच्छा है तो वहीं, चेहरे की चमक के लिए भी काफी लाभकारी है। ये एक अच्छे मॉइश्चराइजर का काम करता है। ये स्किन को क्लीन भी रखता है। इसके लिए 2 चम्मच जैतून के तेल में थोड़ा सा दूध मिला लें इसके साथ ही इसमें दो चम्मच नींबू का रस भी मिला लें और चेहरे पर लगाएं। चेहरा मुलायम होने के साथ ही निखार भी आना शुरू हो जाएगा।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

