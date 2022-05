ये है गैस्ट्रिक का 4 रामबाण इलाज - Ye hai Gastric ka 4 Ramban Ilaj

Gastric panacea treatment in hindi: पेट में गैस की समस्या कभी भी और किसी को भी हो सकती है। यह बेहद ही आम समस्या है। कई बार तो इसमें पेट दर्द भी होने लगाता। इसका कारण तो कई हो सकता है लेकिन, गलत खानपान और गलत दिनचर्या के चलते भी ये समस्या हो सकती है। ज्यादा तला भुना खाने पर भी पेट में गैस बन सकती है। या फिर दिन भर ऑफिस के काम के चलते चेयर पर बैठे रहने से भी गैस्ट्रिक की समस्या हो सकती है। इसे आप कुछ घरेलू नुस्खों को अपना कर चुटकी में दू

कर सकते हैं।

ये है गैस्ट्रिक का 4 रामबाण इलाज

गैस का जीरा पानी है रामबाण इलाज (Cumin water for gas)

गैस्ट्रिक की समस्या में जीरा पानी रामबाण घरेलू उपचार है। इसके जरिए झट से आराम मिल सकता है। क्योंकि, जीरा में आवश्यक तेल होते हैं, जो लार ग्रंथियों को उत्तेजित करते हैं। जो भोजन को ठीक से पचाने में मदद करते हैं। यह पेट में ज्यादा गैस के निर्माण को रोकने में लाभकारी है। इसके लिए एक चम्मच जीरा को दो कप पानी में 10-15 मिनट उबाल कर भोजन के बाद पी जाएं। इससे काफी लाभ मिेलेगा।

अजवाइन (Use of Ajwain will give relief from gas)

थाइमोल नामक यौगिक गैस्ट्रिक रस को स्रावित करता है और पाचन में मदद करता है जो अजवाइन में भरपूर मात्रा में पाया जाता है। गैस्ट्रिक की समस्या हो जाने पर आधा चम्मच अजवाइन के बीज को खा लेने से काफी आराम मिल सकता है।

हींग का पानी (asafoetida water)

गैस्ट्रिक की समस्या में हींग रामबाण की तरह काम करता है। इसके सेवन से गैस से तुरंत राहत पाया जा सकता है। साथ ही आपका पेट भी अच्छे से साफ हो जाता है।

अदरक से दूर करे गैस की समस्या (Ginger remove gas)

अदरक एक ऐसी औषधि है जो कई सारी समस्याओं में काम आता है। गैस की भी समस्या में ये बेहद ही फायदेमंद है। अदरक की चाय पीने से आपको इससे काफी राहत मिल सकता है। इसके लिए एक कप पानी में अदरक डालकर उबाल लें और इसे पी जाए।

बेकिंग सोडा और नींबू का रस (Baking Soda and Lemon Juice)

बेकिंग सोडा और नींबू का रस पीने से आपको गैस्ट्रिक की समस्या से तुरंत आराम मिल सकता है। एक चम्मच नींबू का रस लेकर उसमें आधा चम्मच बेकिंग पाउडर मिला दें और पी जाए। इससे पेट में बन रही गैस धीरे-धीरे दूर हो जाएगी।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

