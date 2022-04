एसिड रिफ्लक्स की समस्या को दूर करने में बहुत कारगर है अदरक- Acid reflux ki samasya ko door karne me kargar hai adrak

Ginger is Beneficial in acid reflux in hindi: कई बार कुछ उल्टा-सीधा खा लेने से पेट से जुड़ी कुछ आम समस्याएं हो सकती हैं। आमतौर पर जब हम ज्यादा तला-भूना, या फिर बाहर का भोजन करते हैं तो पेट में जलन की समस्या हो जाती है। एसिड रिफ्लक्स के कारण एक नहीं बल्कि कई सारे हो सकते हैं। कई बार हम भोजन करने के बाद सीधा जाकर बेड पर लेट जाते हैं। या फिर लेट भोजन करना। इसके साथ ही जो लोग शराब का सेवन या धूम्रपान करते हैं उन्हें भी एसिड रिफ्लक्स की समस्या हो सकती है। ऐसे में अदरक आपके काम आ सकता है। क्योंकि, पेट से जुड़ी समस्याओं के लिए अदरक रामबाण माना गया है।

क्या है एसिड रिफ्लक्स (what is acid reflux)

दरअसल, जब हम खाना खाते हैं तो वो हमारे अन्नप्रणाली से पेट में जाता है। उसके बाद आमाशय में पाचन क्रिया के लिए गैस्ट्रिक ग्रंथियां एसिड बनाती हैं। लेकिन, जब पाचन प्रक्रिया के लिए ये गैस्ट्रिक ग्रंथियां ज्यादा एसिड बनाने लगती हैं तो उस दौरान जलन की समस्या शुरू हो जाती है। मेडिकल भाषा में इसे गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज (GERD) कहा जाता है। ये समस्या होने पर गले तक बार-बार खाना आना भी महसूस होता है। साथ ही खट्टी डकारें भी आने लगती हैं।

पेट के लिए लाभकारी है अदरक (Ginger is beneficial for stomach)

पेट की जलन की समस्या में राहत पाने के लिए लोग दवा के साथ ही घरेलू उपचार का भी इस्तेमाल करते हैं। इसमें कई सारी घरेलू चीजें हैं जो इस समस्या से निजात दिलाने में मदद कर सकती हैं। लेकिन, अदरक काफी लाभकारी माना गया है। इन लक्षणों को कम करने के लिए अदरक एक प्राकृतिक उपचार है। ऐसे में अदरक के सेवन से इस समस्या से निजात पाया जा सकता है।

एसिड रिफ्लक्स में कैसे काम करता है अदरक (Acid Reflux me aishe kam karta hai Adrak)

अदरक को औषधीय गुणों का प्राकृतिक खजाना माना गया है। इसमें सूजन-रोधी गुण मौजूद होते हैं। ये पेट की जलन और पेट से जुड़ी कई प्रॉब्लम को दूर करने में मदद करता है। अदरक को कद्दूकस से इसका रस निकाल लें और इसका सेवन करें। या फिर अदरक को पानी में उबालकर भी इस पानी के सेवन करने से भी एसिड रिफ्लक्स की समस्या छुटकारा मिलता है। इसके साथ ही अदरक की चाय पीने से भी लाभ मिलता है।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

