Ginger is very effective in weight loss in hindi: वजन कम करने के लिए लोग जिम, योग से लेकर अपनी डाइट पर ध्यान देने के अलावा न जाने क्या-क्या जतन करते हैं तब जाकर इसका थोड़ा-बहुत असर देखने को मिलता है। लेकिन, अगर आप अपनी एक्सरसाइज और योग के साथ अपनी डाइट पर थोड़ा सा ध्यान दे दें और उन चीजों का सेवन बढ़ा दें जो फैट को बर्न करने में मदद करती हैं। तो आपके इस काम में और भी आसानी होगी। अदरक का चाय पीना हर कोई पसंद करता होगा। लेकिन, क्या आपको पता है यही अदरक आपका मोटापा कम करने में मदद कर सकती है। एंटी-इंफ्लेमेटरी, एंटी-बैक्टीरियल के अलावा अदरक में कई सारे ऐसे गुण होते हैं, जो शरीर की सेहत के लिए बेहद ही फायदेमंद होते हैं। इन्हीं गुणों में वजन को कम करने के भी पोषक तत्व पाए जाते हैं।

वजन घटाने में बहुत कारगर है अदरक- Wajan Ghatane me bahut kargar hai Adrak in hindi

अदरक का पानी (Ginger water is beneficial for weight loss)

वजन कम करने के लिए अदरक का पानी पीना काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। साथ ही यह पानी ब्लड शुगर को भी नियंत्रित रखता है, जिससे डायबिटीज की बीमारी नहीं होती है। अदरक के पानी पीने से भूख कम लगती है, जिससे घटाने में मदद मिलती है।

अदरक और नींबू (Drinking lemon mixed with ginger will reduce weight)

अगर आप वजन कम करने के लिए जी-जान से लगे हुए हैं तो अदरक और नींबू का नियमित रूप से इस्तेमाल करें, इससे काफी लाभ मिलेगा। इसके लिए एक गिलास पानी में अदरक डालकर उबाल लें और फिर पानी को छान लें, अब इस पानी में नींबू का रस मिलाकर पी जाएं। कुछ ही समय में इसका असर दिखने लगेगा।

बिना दूध वाली अदरक की चाय (Ginger tea without milk reduces weight)

अगर आप चाय के शौकीन हैं तो फिर अब बिना दूध की ही चाय पीना शुरू कर दें। बस आपको करना यह होगा की जैसे चाय बनाते हैं वैसे ही बनाए बस उसमें दूध की जगह अदरक डाल दें। उबल जाने के बाद इसे छान लें और इसमें चाहे तो स्वाद के लिए शहद मिलाकर पी सकते हैं। इसका सेवन कुछ दिनों तक नियमित रूप से रात को सोने से पहले करें। बहुत जल्द आपके पेट पर इसका असर दिखने लगेगा।

अदरक और शहद (Ginger juice with honey for Weight loss)

अदरक के रस में शहद मिलाकर पीने से भी वजन तेजी से घटता है। गर्म पानी में अदरक और शहद के साथ चाहे तो नींबू भी मिला सकते हैं। इससे वजन तेजी से घटता है। इसके साथ ही शरीर में पानी की कमी नहीं होगा और आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ेगी।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

