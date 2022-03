आज के समय में शायद ही कोई ऐसा हो जो स्किन या बालों की समस्या से न जूझ रहा हो। तनाव से भरी भागती दौड़ती इस जिंदगी में हमें अपने लिए कम समय मिल पाता है। इसके अलावा बढ़ता प्रदूषण, धूल, धुआं, लगातार बढ़ती बीमारियों और गलत खानपान की आदतों की वजह भी वक्त से पहले त्वचा और बाल खराब होने लगते हैं। साथ ही कम उम्र में ही बाल सफेद होने लगते हैं। ऐसे में आप कुछ घरेलू उपायों की मदद से बालों को नेचुरल तरीके से दोबारा से काला बना सकते हैं।

कम उम्र में बाल हो रहे हैं सफेद तो अपनाएं ये नुस्खे, जल्द मिलेगा छुटकारा- kam umra me baal ho rahe hai safed to apnaye ye nuskhe, jald milega chutkara in hindi

अदरक (Ginger is beneficial to get rid of white hair)

अदरक हमारे स्वास्थ्य के लिए काफी अच्छा होता है, इसके साथ ही ये बालों को काला बनाए रखने में भी काफी लाभकारी है। इसके लिए अदरक को कद्दूकस कर लें और फिर इसमें शहद मिलाकर पेस्ट तैयार कर लें और अपने बालों में कम से कम हफ्ते में दो बार लगाएं। इससे बाल सफेद होने कम हो जाएंगे।

चायपत्ती (Tea leaves are beneficial for darkening hair)

चायपत्‍ती में भरपूर मात्रा में एंटीऑक्‍सीडेंट गुण होते हैं जो बालों की सेहत के लिए एक जरूरी तत्‍व है। चायपत्ती को पानी में उबाल लें और ठंडा हो जाने पर पानी को बालों की जड़ों में लगाएं और कुछ देर मसाज करें। इससे भी बाल सफेद होने कम हो सकते हैं।

आंवला (benefits of Amla for black hair)

आंवला आयरन‍, विटामिन सी, जिंक और एंटीऑक्‍सीडेंट गुण से भरपूर होता है और ये सारे गुण बालों की मजबूती, काला बनाए रखने और झड़ने से बचाने के लिए जरूरी तत्‍व हैं। नियमित रूप से आंवले का प्रयोग कर लंबे समय तक बालों को काला बनाए रख सकते हैं। इसके लिए आंवले को मेहंदी के साथ या फिर ताजा आंवला का जूस भी बालों की जड़ों में लगा सकते हैं और इसके पाउडर का पेस्‍ट बनाकर भी प्रयोग कर सकते हैं।

नारियल या जैतून का तेल बालों (coconut or olive oil is good for hair)

नारियल या जैतून तेल के जरिए भी बालों को सफेद होने से रोका जा सकता है। इसके लिए आधा कप नारियल या जैतून के तेल को हल्का गर्म कर लें और इसमें 4 कपूर मिला दें। कपूर पूरी तरह घुल जाने के बाद इससे सिर पर मालिश करें।

प्याज के पेस्ट (Onion paste turns white hair black)

बालों के लिए प्याज काफी फायेदमंद होता है। बालों को काला बनाए रखने के लिए प्याज का पेस्ट लगाएं और एक घंटे तक इसे रहने दें। उसके बाद पानी से धो लें, ऐसा करने से सफेद बाल काले होने लगते हैं।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

Edited by Ritu Raj