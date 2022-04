आयुर्वेद हमें ऐसी जड़ी-बूटियों के बारे में बताता है जो के खुदमे ही सुपरफूड्स हैं। हलीम के बीज (Halim Seeds) इनमे से एक है। यह वनस्पति रूप से वॉटरक्रेस और सरसों से संबंधित होते हैं। हलीम के बीज भी अलसी के बीज, खरबूजे के बीज और चिआ के बीज के जैसे गुणकारी होते हैं। यह एक हरे बारहमासी पौधे से पाए जाते हैं। हलीम के बीज की तासीर गरम होती है इसीलिए इनका सेवन पानी में भिगो कर करते हैं। महिलाओं के लिए हलीम के बीज फायदेमंद होते हैं। पाइल्स की समस्या होने पर हलीम के बीज सहायक होते हैं। इस लेख में हलीम के बीज के फायदों के बारे में चर्चा की गयी है, जानने के लिए आगे पढ़ें।

हलीम बीज के फायदे - Halim Seeds Benefits In Hindi

कैसे करें हलीम के बीज का सेवन? Ways To Consume Halim Seeds In Hindi

- 1 गिलास पानी में, दूध में या स्मूथी में 1 चम्मच हलीम के बीज डालकर इसका सेवन कर सकते हैं।

- लड्डू में नट्स के साथ-साथ हाथों से पिसे हुए हलीम के बीज का उपयोग किया जाता है।

- हलीम के बीज का सेवन पीसकर सलाद में गार्निश करके भी किया जाता है।

- रोटी/परांठो में स्टफिंग के साथ पीसे हुए हलीम के बीज का इस्तेमाल करते है।

1. खून की कमी होने पर (Increases The Level Of Hemoglobin or Red blood cells)

खून की कमी होने पर, आयरन की कमी में, रेड ब्लड सेल्स की कमी और हीमोग्लोबिन के स्तर को बढ़ाने में हलीम के बीज फायदेमंद होते हैं। सिर्फ एक बड़ा चम्मच हलीम के बीज 12 मिलीग्राम आयरन प्रदान करते हैं। शरीर में मिनरल्स के अवशोषण को बढ़ाने के लिए आयरन के साथ-साथ विटामिन-C से भरपूर खाद्य पदार्थों का सेवन करने की सलाह दी जाती है।

2. गर्भवती महिलाओं के लिए फायदेमंद (Beneficial For Pregnant Women)

हलीम के बीज विटामिन E और A का बहुत अच्‍छा सोर्स होते हैं। इसमें भरपूर मात्रा में आयरन और फैटी एसिड्स होते हैं, जो प्रेग्‍नेंसी के बाद त्‍वचा में आए ढीलेपन और बालों के झड़ने को रोकते हैं।

3. अस्थमा में (Helpful in asthma)

हलीम की पत्तियों, बीज व जड़ों का इस्‍तेमाल दवा बनाने के लिए किया जाता है। यदि आपको अस्‍थमा की समस्‍या है, तो आप इसके बीजों का सेवन कर सकते हैं। इसके अनेक स्वास्थ्य लाभ होते हैं।

4. वजन कम करने में (Helps in losing weight)

हलीम के बीजों में कैल्शियम, विटामिन A, विटामिन C और विटामिन E के अलावा प्रोटीन व फाइबर जैसे पोषक तत्‍व पाये जाते हैं। यदि आप अपनी डाइट में हलीम के बीजों का सेवन करना शुरू करते हैं, लम्‍बे समय तक तृप्‍त महसूस करेंगें। इसमें मौजूद फाइबर आप‍को वजन कम करने या वजन को कंट्रोल रखने में सहायक हैं।

5. मासिक धर्म में (Helps in period cramps)

हलीम के बीज का सेवन महिलाओं के मासिक धर्म में होने वाले दर्द में सहायक होते हैं। पेट में होने वाली ऐठन व दर्द में यह उपयोगी साबित होते हैं।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

