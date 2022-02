हड्डियों में लगातार दर्द रहना एक आम समस्या है। यह समस्या उम्रदराज या बढ़ती उम्र वालों में ज्यादा रहती है। हालांकि, एक रिसर्च की माने तो पुरुषों की तुलना में महिलाओं को ज्यादा गंभीर रूप से हड्डियों में दर्द की शिकायत होती है। चोट या शरीर के किसी अंग विशेष कर बहुत ज्यादा इस्तेमाल या फिर ब्लड सर्कुलेशन में बाधा होने के कारण हड्डियों में दर्द की समस्या हो सकती है। इसके साथ ही पुराने ऑस्टियो आर्थराइटिस, गठिया, ल्युपस या सिकल सेल अनीमिया के चलते भी अचानक जोड़ों में दर्द की समस्या हो सकती है।

हड्डियों में दर्द का देसी इलाज - haddiyo me dard ka deshi ilaj in Hindi

सेंधा नमक (Rock salt is a home remedy to end bone pain)

हड्डियों में दर्द की समस्या का सेंधा नमक देसी इलाज है। इसमें मैग्नीशियम सल्फेट मौजूद होता है, जिसे हमारी त्वचा आसानी से सोख लेती है। मैग्नीशियम सल्फेट हड्डियों में होने वाली सूजन, जलन व दर्द को कम करने में मदद करता है। इसके लिए आधे लीटर गर्म पानी में आधा कप सेंधा नमक डाल दें। इसके बाद इस पानी को किसी साफ कपड़े की मदद से दर्द से प्रभावित हड्डी पर लगाएं। इसके साथ ही रीढ़ की हड्डी या फिर एक से अधिक जोड़ों में दर्द हो रहा है तो सेंधा नमक को पानी में मिलाकर स्नान करने से भी काफी फायदा होता है। इसे लगातार 15 मिनट तक करें।

ऑलिव ऑयल (Olive oil massage removes bone pain)

ऑलिव ऑयल को हड्डियों में दर्द होने पर घरेलू नुस्खे के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ऑलिव ऑयल में ओलियोकैंथल (Oleocanthal) पाया जाता है, जो कि हड्डियों और जोड़ों में दर्द व जलन आदि को कम करता है। इसकी मसाज थेरेपी हड्डियों के दर्द से राहत दिलाने में मदद करती है। इसको लगाने से जल्द आराम मिलेगा। इसके लिए 20 मिलीलीटर ऑलिव ऑयल को प्रभावित हिस्से पर लगाएं और हल्के हाथों से मसाज करें। जोड़ों और हड्डियों में अधिक दर्द बना रहता है तो ऑलिव ऑवल की दिन में 2 बार मसाज करें।

ठंडी और गर्म सिकाई (Cold and hot compress is beneficial when there is pain in bones)

ठंडी और गर्म सिकाई को हड्डियों के दर्द के लिए लाभदायक उपाय माना जाता है। गर्म सिकई सख्त जोड़ों को मुलायम बनाती है और मांसपेशियों को आराम पहुंचाती है, इसके साथ ही ठंडी सिकाई दर्द को सुन्न कर के जलन को कम करती है। गर्म सिकाई के लिए जैल पैक से प्रभावित हिस्से पर 20 मिनट के लिए गर्म सिकाई करें। इसके बाद 20 मिनट तक बर्फ से उसी जगह की सिकाई करें। बर्फ को सीधे त्वचा पर न लगाएं उसकी बजाए आप उसे किसी साफ कपड़े या तौलिए में लपेट कर इश्तेमाल कर सकते हैं। इसे दिन में 3 से 4 बार लगातार 15 से 20 मिनट तक करने से आराम मिलता है।

हल्दी नींबू व शहद (Turmeric lemon and honey removes bone pain)

हड्डियों के दर्द में हल्दी, नींबू और शहद भी काफी लाभकारी हैं। हल्दी औषधीय गुणों से भरपूर होती है जो हड्डियों के दर्द को कम करने में मदद कर सकता है। हल्दी में करक्यूमिन नाम का यौगिक पाया जाता है जो एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होने के साथ ही जलन को कम करने में मदद करता है और दर्द से भी राहत दिलाता है। इसके लिए 1 कप गर्म पानी में 1/4 चम्मच हल्दी, 2 चम्मच नींबू का रस और 2 चम्मच शहद मिलाकर घोल बना कर सेवन करने से काफी आराम मिलेगा। इसे रोजाना दिन में एक बार या 2 से 3 बार पीने से हाराम मिलेगा।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

