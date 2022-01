कफ और खांसी का घरेलू इलाज- Cough aur khansi ka gharelu upchar

सर्दी का मौसम आते ही खांसी और कफ की समस्या आम बात हो जाती है। या फिर बदलते मौसम में भी यह समस्या कई लोगों को हो जाती है। हालांकि, इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए क्योंकि, यह लंबे समय तक बनी रहे तो किसी गंभीर बीमारी का संकेत भी हो सकता है। संक्रमण के कारण कफ (बलगम) वाली खांसी होती है। खांसी अपने आप में एक बीमारी हो सकती है या अस्थमा, टीबी जैसी किसी बीमारी का लक्षण भी हो सकती है। कफ और खांसी को कई आसान और सहज घरेलू चीजों से ठीक किया जा सकता है।

कफ और खांसी का घरेलू इलाज Home remedy for phlegm and cough in Hindi

गर्म पानी (Drinking hot water gives relief in cough and phlegm)

आयुर्वेद में गर्म पानी को कई बीमारियों का इलाज बताया गया है। इसमें खांसी भी शामिल है। गुनगुना पानी पीने से गले को राहत मिलती है और साथ ही कफ भी मल के जरिए बाहर निकल जाता है। इसके साथ ही नमक मिलाकर पानी पीने से हर तरह की खांसी दूर की जा सकती है।

शहद (honey in cough and phlegm)

शहद को सिर्फ चाटने से खांसी को दूर किया जा सकता है। शहद में एंटी-बैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं जो खांसी से राहत दिलाने में मदद करते हैं। रात को सोने से पहले 1 चम्मच शहद का सेवन करें या फिर आधा चम्मच शहद में थोड़ी इलायची और नींबू का जूस डालकर दिन में तीन बार लेने से काफी आराम मिलता है।

अदरक (Ginger for cough and phlegm)

अदरक से भी खांसी ठीक हो सकती है। अदरक के टुकड़ों को शहद के साथ मिलाकर चबाने से तत्काल राहत मिलती है।

दूध और हल्दी (Drink Milk and Turmeric to get relief in cough and phlegm)

दूध में हल्दी मिलाकर पीने से कई लाभ मिलता है और खांसी की भी समस्या में ये कारगर है। हल्दी में एंटी-बैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं जो इससे राहत दिलाते हैं। वहीं, सुबह गर्म दूध पीने से कफ दूर होता है।

लहसुन (Cuff aur khansi me khaye lahsun)

कच्ची लहसुन की कलियों को चबाने से खांसी दूर हो सकती है। या फिर लहसुन को पानी में उबालकर काढ़ा बनाकर सेवन करने से भी खांसी दूर होती है।

तुलसी (Tulshi door kare Cuff aur khansi)

आयुर्वेद में तुलसी को काफी महत्व दिया गया है। इसे कई आयुर्वेदिक दवा बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। खांसी की भी समस्या में तुलसी काफी कारगर है। तुलसी का काढ़ा शरीर में गर्मी के साथ खांसी को भी दूर भगा सकती है। इसके लिए अदरक, काली मिर्च और तुलसी की पत्तियों को एक साथ उबालकर काढ़ा बनाकर पीने से लाभ मिलता है।

