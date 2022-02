बिच्छू के काटने के बाद पूरे शरीर में भयंकर जलन होने लगती है और दर्द से इंसान तड़प उठता है। बिच्छू एक जहरीला जानवर है और इसके काट लेने पर बड़ा ही असहनीय दर्द होता है। बिच्छू अक्सर पुराने घरों में या फिर दरारों में पाए जाते हैं। हलचल और शोर शराबे वाली जगहों पर इनका बसेरा कम ही रहता है। ऐसा कह सकते हैं कि बिच्छू ज्यादातर ठंड वाली जगह पर रहना पसंद करते हैं। पुराने मिट्टी के घरों में बिच्छू खूब निकलते हैं। आज हम जानेंगे अगर ये काट ले तो ऐसे कौन-कौन से घरेलू नुस्खे (Bichhoo ka jahar Utarne ke Gharelu upay) हैं जिसके जरिए इसके विष के असर से तुरंत राहत पाया जा सकता है।

बिच्छू के काटने पर घरेलू उपचार - Bichhoo ke katne par Gharelu Upchar in Hindi

बिच्छू के काटने पर तुरंत लगाएं फिटकरी (Alum on the bite of a scorpion)

बिच्छू के काट लेने पर तुरंत फिटकरी को घिसकर प्रभावित जगह की सिकाई कर लें या फिर फिटकरी को इस तापमान पर गर्म करें कि वह पिघलने लगे और फिर उसे डंक से प्रभावित जगह पर चिपका दें। सूख जाने पर यह लेप खुद ही हट जाएगा और जहर भी खत्म हो जाएगा।

नमक (Use salt after scorpion bite)

अगर किसी को बिच्छू ने डंक मार दिया है तो तुरंत नमक का इस्तेमाल करें। इसके लिए सबसे पहले प्रभावित जगह से थोड़ा ऊपर किसी फीते से कसकर बांध दें ताकि जहर ऊपर ना चढ़े। इसके बाद थोड़ा सा खाने वाले नमक का घोल बनाकर बिच्छू के डंक से प्रभावित स्थान के विपरीत कान में इस घोल की दो-तीन बूंद डाल दें। इससे जहर तुरंत उतर जाएगा और दर्द से भी राहत मिल जाएगी।

लाल दवा (Use red medicine on scorpion bite)

लाल दवा के जरिए भी बिच्छू के जहर का असर कम किया जा सकता है। इसके लिए लाल दवा को पीसकर प्रभावित स्थान पर लगा लें और फिर इसे पीसकर लगा लें। इससे जहर का असर जल्द खत्म हो जाएगा।

लहसुन(Garlic ends the effect of scorpion venom)

बिच्छू के जहर का असर खत्म करने के लिए एक लहसुन को छीलकर पीस लें और उसका रस निकाल लें। रस में 3 चम्मच शहद मिलाकर खा लें। इससे जहर का असर कम हो जाएगा। साथ ही लहसुन की पांच-छह कलियों को पीसकर उसमें आधा चम्मच नमक मिलाकर प्रभावित जगह पर लगाने से भी विष का असर कम हो जाता है।

Also Read Article Continues below

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

Edited by Ritu Raj