छींक (Sneezing) आना एक नॉर्मल प्रक्रिया है। छींक दिन में कभी भी आ सकती है। छींक आना अच्छा संकेत भी है क्योंकि यह शरीर की रक्षात्मक प्रतिक्रिया की तरह काम करता है। सर्दी-जुकाम के दौरान छींक आना एक आम बात है और सामान्य सर्दी-जुकाम समय के साथ ठीक भी हो जाता है। लेकिन कई बार ज्यादा छींक आना परेशानी का कारण भी बन जाता है। बार-बार छींक (frequent sneezing home remedies) आने के पीछे कोई गंभीर समस्या भी हो सकती है, जो आपको लंबे समय तक प्रभावित कर सकती है। आमतौर पर लगातार छींक आने की वजह कमजोर इम्यून सिस्टम को माना जाता है। आज हम जानेंगे अगर ज्यादा छींक आ रही है तो किन घरेलू नुस्खे (bar bar cheek aane ka gharelu upchar) के जरिए इसे सही किया जा सकता है।

बार बार छींक आने का घरेलू उपचार- bar bar chheenk aane ka gharelu upchar in Hindi

शहद (Consume honey when sneezing continuously)

अगर ज्यादा छींक आ रही है और रुक नहीं रही है तो शहद का सेवन करना लाभदायक साबित हो सकता है। शहद कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन ए,बी,सी, मैग्नीशियम, फास्फोरस से युक्त एक बेहतरीन औषधि है जो छींक की समस्या को कम करने में मदद करता है। अगर इसका नियमित रूप से सेवन करें तो काफी फायदा मिलेगा।

स्टीम (Take steam to cure sneezing problem)

स्टीम लेने से सर्दी का प्रभाव कम होता है, साथ ही नाक से सांस लेने का रास्ता भी साफ हो जाता है। इसके साथ ही स्टीम लेने से छींक की समस्या कम या फिर पूरी तरह से खत्म हो सकती है।

विटामिन सी (Cheek aane par khaye vitamin C se yukt chez)

बार-बार छींक आना मतलब इम्यून सिस्टम का कमजोर होना भी एक संकेत है। ऐसे में विटामिन सी से युक्त चीजों का सेवन कर छींक की समस्या से छुटकारा पाया जा सकता है। इसके लिए संतरा, मौसमी, नींबू, आंवला आदि खट्टी चीजों का सेवन करना लाभकारी हो सकता है।

हल्दी वाला दूध (To eliminate the problem of sneezing, consume turmeric milk)

छींक की समस्या अगर खत्म नहीं हो रही है तो हल्दी वाला दूध पीना शुरू कर दें। हल्दी को एंटी एलर्जिक माना जाता है। नियमित रूप से हल्दी को दूध में डालकर सेवन करने से छींक की समस्या खत्म हो सकती है।

काली इलायची (Black cardamom will end the problem of sneezing)

सर्दी के मौसम में अक्सर कर सर्दी-जुकाम होने पर छींक की समस्या हो सकती है। ऐसे में काली इलायची इस समस्या से छुटकारा दिला सकती है। काली इलायची को दिन में दो-तीन बार चबाकर खाने से छींक व एलर्जी में काफी आराम मिलता है।

Also Read Article Continues below

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

Edited by Ritu Raj