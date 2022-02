पीले दांतों को चमकाने के घरेलू उपाय - pile danto ko chamkane ke gharelu upay

हमारी पर्सनैलिटी का मुस्कान, स्माइल, हंसी अहम हिस्सा है। लेकिन मुस्कुराते वक्त अगर आपके पीले दांत नजर आते हैं तो इसकी वजह से हमारी पर्सनैलिटी पर नेगेटिव असर पड़ता है। कई बार रोजाना अच्छी तरह से दांतों को साफ करने के बाद भी दांतों में पीलापन आ जाता है तो कई बार साफ-सफाई और हाइजीन का पूरा ध्यान न रखना भी इसका कारण हो सकता है। दांतों का पीलापन दूर करने के लिए या तो आप डेंटिस्ट के पास जाकर ट्रीटमेंट करवा सकते हैं जो काफी महंगा पड़ता है। लेकिन, इसका दूसरी तरीका घरेलू नुस्खा जिसके जरिए हम आज जानेंगे कि कैसे दांतों को पीलापन दूर होगा।

पीले दांतों को चमकाने के घरेलू उपाय - Home Remedies To Shine Yellow Teeth in hindi

बेकिंग सोडा (Baking soda will remove yellowing of teeth)

बेकिंग सोडा टूथपेस्ट का भी एक महत्वपूर्ण इनग्रेडिएंट है। क्योंकि, इसमें नेचुरल क्लींजिंग और व्हाइटनिंग प्रॉपर्टीज होती है। दांतों का पीलापन दूर करने के लिए 1 चम्मच बेकिंग सोडा में 2 से 3 चम्मच पानी मिलाएं और इस मिश्रण से अपने दांतों को ब्रश करें। बेकिंग सोडा मुंह में एल्कलाइन एनवायरमेंट बनाता है जो बैक्टीरिया को दूर रखने में मदद करता है।

सरसो का तेल और हल्दी (mustard oil and turmeric for shining Teeth)

सरसो के तेल और हल्दी के जरिए दांतों का पीलापन दूर किया जा सकता है। इसके लिए सरसो के तेल में एक चम्मच हल्दी मिला कर पेस्ट बना लें और दांतों पर उंगलियों की मदद से धीरे-धीरे लगाकर रगड़ें। कुछ दिनों तक इसे नियमित रूप से करने से फर्क दिखने लगेगा।

ऑयल पुलिंग (Eliminate yellowing of teeth with oil pulling)

पुराने समय से ही दांतों को स्वस्थ रखने के लिए ऑयल पुलिंग का इस्तेमाल होते आ रहा है। इसमें तेल से कुल्ला किया जाता है। ऐसा करने से मुंह के सभी बैक्टीरिया बाहर निकल जाते हैं। ये एक साइंटिफिक तौर पर सिद्ध तरीका है। इसके लिए एक चम्मच नारियल या तिल के तेल से अच्छे कुल्ला करें।

एप्पल साइडर विनेगर (Apple cider vinegar is effective in removing yellowing of teeth)

दांतों को साफ करने के लिए एप्पल साइडर विनेगर को पानी से डाइल्यूट करें जो आपका माउथवॉश तैयार हो जाएगा। इस माउथवॉश से कुल्ला करें, ये दांतों के भीतर जाकर कोमलता के साथ दांतों की सफाई करता है। ये प्राइम इनग्रेडिएंट्स में से एक है जो बैक्टीरिया को प्रभावी ढंग से मारने में मदद करता है।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

Edited by Ritu Raj