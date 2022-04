अंजीर (Fig) नेचुरल चीनी, घुलनशील फाइबर और बहुत सारे मिनरल का एक प्राकृतिक स्रोत है। ताजा और सूखे दोनों तरह के अंजीर आयरन का बेहतरीन स्रोत हैं। अंजीर पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर, एंटीऑक्सिडेंट जैसे विटामिन A और विटामिन L जैसे पोषक तत्वों का एक पावरहाउस है जो समग्र स्वास्थ्य और कल्याण में योगदान कर सकता है। अंजीर में एंटीऑक्सीडेंट और फाइबर भी भरपूर मात्रा में पाई जाती है। अंजीर के सेवन से महिलाओं को हार्मोनल समस्या और पीरियड्स में परेशानी नहीं होती है। भीगे हुए अंजीर खाने से वजन कम करने में भी सहायता मिलती है। इसके सेवन से आपका पेट ज्यादा समय तक भरा हुआ रहता है। इसके अलावा यह हार्ट से संबंधित समस्याओं को भी दूर करता है। इसी तरह ये डायबिटीज के मरीजों के लिए भी बेहद उपोयगी होते हैं। अंजीर खाने के फायदे और कितनी मात्रा में सेवन करे इस विषय में चर्चा की गयी है।

1 दिन में कितने अंजीर खा सकते हैं, क्या हैं इसके फायदे? - Anjeer Benefits In Hindi

एक दिन में कितने अंजीर खाएं? How Much Figs Can We Eat In A Day In Hindi

यदि आप अंजीर अपनी रोज़ की डाइट के साथ ले तो आपको यह जानकारी होनी चाहिए कितनी मात्रा में अंजीर का सेवन सही होगा? अधिक मात्रा में अंजीर का सेवन नुकसानदेह भी हो सकता है। अगर आप कच्चे फल के रूप में अंजीर का सेवन कर रहे हैं तो दो से तीन फल पर्याप्त हैं। यदि अंजीर सूखे हैं तो तीन अंजीर को रात में पानी में भिगो दें और सुबह उन्हें चबा चबा कर खाएं। अंजीर खाने के और भी कई फायदे हैं। यह ब्लड शुगर लेवल, लीवर और पाचन संबंधी समस्याओं और रक्त संबंधी समस्याओं को दूर करने में भी मददगार है।

अंजीर के सेवन से होने वाले फायदे : Benefits of consuming figs in hindi

1. ब्लड शुगर लेवल को कम करे (Reduce blood sugar level)

अगर नियमित रूप से अंजीर खाएं तो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखा जा सकता है। अंजीर में पाए जाने वाले फाइबर और पोटैशियम दोनों मिलकर हाई ब्लड प्रेशर की आशंका को कम करने में मदद करते हैं। इसके अलावा अंजीर में ओमेगा-3 और ओमेगा-6 फैटी ऐसिड भी पाया जाता है, जो ब्लड प्रेशर कंट्रोल करता है।

2. कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करे (Controls bad cholesterol levels)

अंजीर में पेक्टिन नाम का सॉल्युबल फाइबर (soluble fiber) होता है जो खून में मौजूद बैड कलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करने के लिए जाना जाता है। साथ ही अंजीर का फाइबर गुण पाचन तंत्र से भी एक्स्ट्रा कलेस्ट्रॉल को साफ कर सकता है।

3. कब्ज़ और पेट संबंधी समस्याएं दूर करे (Relieve constipation and stomach related problems)

अंजीर का सेवन करने से कब्ज की समस्या दूर हो सकती है और पाचन तंत्र अच्छी तरह काम करने लगता है। अंजीर में पर्याप्त मात्रा में डाइट्री फाइबर पाया जाता है। इसलिए अंजीर खाने से पेट साफ करने में मदद मिलती है। पाचन तंत्र को बेहतर करने के लिए 2-3 अंजीर को रातभर के लिए पानी में भिगोकर रख दें और अगली सुबह खा लें।

4. आयरन की कमी पूरी करे (Treats iron deficiency)

शरीर में जब आयरन की कमी हो जाती है तो व्यक्ति अनीमिया का शिकार हो जाता है। सूखे अंजीर को आयरन का मेन सोर्स माना जाता है। इसके सेवन से शरीर में हीमॉग्लोबिन का स्तर बढ़ता है। अंजीर खाने से शरीर में आयरन की मात्रा बढ़ सकती है और शरीर किसी भी तरह की बीमारी से लड़ने में सक्षम हो जाता है।

5. अस्थमा का इलाज करे (Treats asthma)

अंजीर अस्थमा से भी बचाने में भी मदद करता है। अंजीर के सेवन से शरीर के अंदर म्यूकस झिल्लियों को नमी मिलती है और कफ साफ होता है, जिससे अस्थमा के मरीज को राहत मिलती है। अंजीर फ्री रेडिकल्स से लड़ते हैं। अगर फ्री रेडिकल्स शरीर में बने रहें, तो अस्थमा को और गंभीर बना सकते हैं।

6. हड्डियों को मजबूती दे (Strengthen bones)

अंजीर में कैल्शियम, पोटैशियम और मैग्नीशियम भरपूर मात्रा में होता है और ये सभी चीजें हड्डियों को मजबूत बनाए रखने के लिए जरूरी मानी जाती हैं। कैल्शियम से भरपूर अंजीर, हड्डियों को स्ट्रॉन्ग बनाने में मदद करता है जिससे हड्डी टूटने का खतरा कम हो जाता है।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

Edited by Vineeta Kumar