लहसुन को कैसे खाना चाहिए- Lahsun Ko kaishe khana chahiye

How to Eat Garlic in hindi: लहसुन औषधीय गुणों से भरा होता है। लहसुन का उपयोग केवल खाना पकाने में ही नहीं बल्कि, कई तरह की समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए भी किया जाता है। सर्दी, खांसी, उच्च रक्तचाप, गठिया, दांत दर्द, कब्ज और संक्रमण जैसे स्वास्थ्य समस्याओं से निपटने के लिए लहसुन का सेवन फायदेमंद माना गया है। इसके नियमित सेवन से कई बीमारियों से बचा जा सकता है। वहीं, शादीशुदा पुरुषों की सेहत के लिए भी लहसुन काफी लाभ पहुंचाता है। यह यौन समस्या से जूझ रहे लोगों के लिए काफी फायदेमंद माना गया है। लहसुन का भोजन के साथ ही अन्य तरीकों से भी इस्तेमाल किया जाता है।

लहसुन के औषधीय गुण (medicinal properties of garlic)

लहसुन में एलिसिन नामक औषधीय तत्व पाया जाता है, जिसमें एंटीऑक्सीडेंट, एंटीफंगल और एंटीवायरल गुण पाए जाते हैं। इसके साथ ही लहसुन में विटामिन-B और विटामिन-C पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। इसमें भरपूर मात्रा में सल्फर, एलिसिन, सेलेनियम, एजोइन फॉस्फोरस, जैसे तत्व पाए जाते है। जो हार्ट अटैक, कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से भी बचाने में मदद करते हैं।

लहसुन को कैसे खाना चाहिए (ways to eat garlic)

खाना पकाने में

कच्चे लहसुन का सेवन

सुबह खाली पेट लहसुन की कली को चबा सकते हैं

सुबह खाली पेट गर्म पानी के साथ 2-4 लहसुन की कली का सेवन करना फायदेमंद होता है

लहसुन की 4-5 कली रात में पानी में भिगोकर सुबह खाली पेट सेवन करने से भी कई फायदे होते हैं

लहसुन की चटनी

लहसुन का अचार

सेहत के लिए लहसुन (garlic for health)

लहसुन में एंटीसेप्टिक गुण होते हैं, जो पेट में कीड़े होने की समस्या खत्म करते हैं। इसके लिए कच्चे लहसुन का सेवन करना चाहिए। इसके साथ ही सर्दी, खांसी, कफ आदि समस्याओं में भी लहसुन कारगर है।

पुरुषों की यौन शक्ति बढ़ाये लहसुन (Garlic to increase the sexual power of men)

लहसुन पुरुषों के लिए काफी फायदेमंद होता है। इसमें एफ्रोडिसिएक पाया जाता है जो यौन इच्छा बढ़ाने में मदद करता है। इसके साथ ही लहसुन में एलीसिन नाम का पदार्थ होता है, जो पुरुषों में मेल हार्मोन को ठीक रखता है। इसके सेवन से पुरुषों में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का खतरा भी दूर हो जाता है। लहसुन में विटामिन और सेलेनियम पाए जाने की वजह से स्पर्म क्वालिटी बढ़ती है।

लहसुन के अन्य फायदे (Other benefits of Garlic)

पेट से जुड़ी समस्याएं और पाचन प्रक्रियाओं को दुरुस्त करता है

सर्दी और वायरल संक्रमण से बचाए

कोलेस्ट्रॉल के स्तर को नियंत्रित करता है

शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है

वजन कम करने में भी मददगार है

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

