मासिक धर्म में होने वाली सूजन को कैसे कम करें? - How To Reduce Menstrual Bloating In Hindi

सूजन, मासिक धर्म (menstruation) का एक सामान्य प्रारंभिक लक्षण है जो कई महिलाओं को अनुभव होता है। आपको ऐसा महसूस भी हो सकता है कि जैसे अचानक शरीर का वजन बढ़ गया हो या आपका पेट या आपके शरीर के अन्य हिस्से तंग हैं या सूज गए हो। सूजन आमतौर पर आपके मेंस्ट्रुटिंग शुरू होने से पहले होती है और कुछ दिनों बाद मासिक धर्म समाप्त होने के बाद दूर हो जाती है। सूजन तब होती है जब पेट सूज जाता है या फैल जाता है। यह जकड़न की असहज भावना पैदा कर सकता है। कब्ज, हवा निगलने पर, इर्रिटेबल बोवेल सिंड्रोम (IBS), गैस्ट्रोओसोफेगल रिफ्लक्स (GRE), पाचन समस्याओं और सीलिएक रोग सहित कई कारकों के कारण सूजन हो सकती है। आप पूरी तरह से मासिक धर्म में होने वाली सूजन को रोकने में सक्षम नहीं हो सकते हैं, लेकिन कुछ घरेलू उपचार हैं जिनसे आप इसे कम करने का प्रयास कर सकते हैं। मासिक धर्म में होने वाली सूजन कम करने के उपाय यहां दिए गए हैं।

मासिक धर्म में होने वाली सूजन को कैसे कम करें

1. शारीरिक गतिविधि (Regular Physical Activity)

नियमित शारीरिक गतिविधि करना PMS के लक्षणों जैसे सूजन से राहत देने के लिए सिद्ध हुआ है। महीने के अधिकांश दिनों में व्यायाम करने का लक्ष्य ज़रूर से रखें।

2. सही आहार लें (Look After Your Diet)

ऐसे खाद्य पदार्थों से बचें जो सूजन पैदा कर सकते हैं या समस्या को और बिगाड़ सकते हैं। अपने मासिक धर्म से ठीक पहले और दौरान कैफीन (caffeine), नमक (salt) या चीनी (sugar) वाले खाद्य पदार्थों से दूर रहें।

3. नींद लें (Get Proper Sleep)

नींद की कमी को PMS के बढ़े हुए लक्षणों से जोड़ा गया है। यदि संभव हो तो 7 से 9 घंटे की निर्बाध नींद ज़रूर से लें।

4. धीरे-धीरे खाएं (Eat slowly)

बहुत जल्दी-जल्दी खाना खाने से खाने के साथ आप हवा निगल सकते हैं, जिससे शरीर में सूजन हो सकती है। भोजन के समय आराम से खाने की कोशिश करें और च्युइंग गम और कार्बोनेटेड पेय से बचें, क्योंकि इन खाद्य पदार्थों के परिणामस्वरूप आप हवा निगल सकते हैं।

5. तनाव के दर को कम करें (Reduce the stress rate)

जो महिलाएं तनाव महसूस करती हैं, उनमें PMS के लक्षणों का अनुभव होने की संभावना अधिक होती है। अपने लक्षणों में सुधार के लिए योग, ध्यान और मालिश जैसी विश्राम तकनीकों का प्रयास जरूर करें।

6. भरपूर मात्रा में पानी पिएं (Stay Hydrated)

हाइड्रेटेड रहना सूजन में सुधार करने का एक आसान तरीका है। पानी की पर्याप्त आपूर्ति पीने से वाटर रिटेंशन में सुधार और कब्ज को रोकने में भी मदद मिल सकती है। कब्ज सूजन का एक आम कारण होता है।

7. विटामिन B6 (Take More Vitamin B6)

विटामिन B6 सप्लीमेंट लेने से आपकी अवधि के दौरान सूजन कम हो सकती है। विटामिन B6 मछली, चिकन, आलू, कुछ फलों और सीरियल में पाया जा सकता है।

8. मैग्नीशियम (Magnesium)

एक मैग्नीशियम पूरक आपके पीरियड के दौरान वाटर रिटेंशन को कम कर सकता है और सूजन के लक्षणों में सुधार कर सकता है।

9. तंबाकू के सेवन से बचें (Avoid Tobacco Use)

धूम्रपान PMS के लक्षणों जैसे सूजन को और बढ़ा सकता है।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

