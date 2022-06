पीठ के बीच के हिस्से को कैसे फैलाएं? - Peeth ke beech ke hisse ko kaise Failaye

How to stretch the middle of the back in hindi: पीठ के बीच के हिस्से को फैलाने के लिए कई सारी एक्सरसाइज हैं जो आपकी काफी मदद कर सकती हैं। कैट पोज से लेकर, कोबरा और ब्रिज योगासन के जरिए आप अपनी पीठ के बीच के हिस्से को फैला सकती हैं। इसके साथ ही इन आसन की मदद से मांसपेशियों को रिलैक्स मिलता है और साथ ही दर्द को भी दूर करने में मदद करती है। इनमें से कुछ स्ट्रेच कहीं भी किए जा सकते हैं। आप पीठ को फैलाने और तनाव को कम करने के लिए दिन के दौरान छोटे ब्रेक भी ले सकते हैं।

पीठ के बीच के हिस्से को कैसे फैलाएं

पीठ के लिए लाभकारी है कैट पोज आसन (Stretch the center of the back with cat pose)

कैट पोज के जरिए पीठ से जुड़ी कई सारी समस्याएं दूर हो सकती हैं। ये पीठ के बीच के हिस्से को फैलाने के साथ ही रीढ़ की हड्डी को एक अच्छा खिंचाव देता है। इससे पीठ दर्द के साथ ही गर्दन दर्द की भी समस्या से आराम मिलता है।

सेतुबंधासन से पीठ के फायदे (Benefits of back from Setu Bandhasana)

पीठ के बीच के हिस्से को फैलाने के साथ ही कई और चीजों के लिए सेतुबंधासन योगासन फायदेमंद है। इससे पीठ दर्द से लेकर कमर दर्द तक की समस्या दूर होती है। इसमें शरीर ब्रिज के समान नजर आता है इसलिए इसे सेतुबंधासन कहते हैं।

पीठ के लिए बेहद ही फायदेमंद है भुजंगासन (Bhujangasana is very beneficial for the back)

भुजंगासन आपके पीठ के बीच के हिस्से को तो फैलाएगा ही साथ ही कमर दर्द और पेट का फैट भी कर होता है। इसके लिए पेट के बल लेट कर अपने हाथों को छाती के बगल में टिका लें और माथा मैच पर रख दे। गहरी सांस भरते हुए शरीर को ऊपर उठाएं और नाभि को मैट से ही लगी रहने की कोशिश करें। आंखें खोलकर रखें और गर्दन को पीछे ले जाएं। इससे शरीर को कई सारे लाभ मिलते हैं।

चाइल्ड पोज से पीठ को मिलता है आराम (Child's pose provides relief to the back)

बाल मुद्रा आसन एक आरामदेह और साथ ही बेहद सरल योग मुद्रा है। यह रीढ़ को निष्क्रिय रूप से लंबा करने में मदद करता है और साथ ही घुटनों के लिए भी फायदेमंद है। चाइल्ड पोज की मदद से पीठ के बीचले हिस्से को फैलाने के साथ ही कई सारी समस्याओं से राहत पाया जा सकता है।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

