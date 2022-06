पीठ की ऐंठन का इलाज कैसे करें- Peeth ki Aithan ka ilaj kaise kare

How to Treat Back Cramps in hindi: पीठ में दर्द की समस्या बेहद ही आम है लेकिन, कई बार पीठ की ऐंठन में असहनीय दर्द होता है। जिसे बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता है। माना जाता है कि अगर एक बार पीठ में ऐंठन की समस्या हो गई तो इसके फिर से होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऐसे में कुछ उपाय हैं जिसके जरिए आप इसका इलाज घर पर ही कर सकते हैं। हालांकि, अगर ये ज्यादा हो रहा है तो फिर डॉक्टर को दिखाना बेहतर होगा। लेकिन, शुरुआती समय में इसका खुद से ही इलाज कर सकते हैं।

क्यों होती है पीठ में ऐंठन |Reason of Back Cramps

दरअसल, पीठ की ऐंठन ज्यादातर ऐसे छोटे-छोटे तनाव की श्रंखला की वजह से होती है, जो मांसपेशियों (मसल) में सूजन पैदा कर देते हैं। यही सूजन आसपास की नसों को संवेदनशील बनाती हैं जिसके चलते मांसपेशियों में संकुचन और ऐंठन की समस्या हो जाती है।

पीठ की ऐंठन का इलाज कैसे करें

20 मिनट तक आइस लगाए (apply ice for 20 minutes in Back Cramps)

पीठ में आई ऐंठन को खत्म करने के लिए कम से कम 20 मिनट तक आइस लगाए। इसके लिए, आइस पैक को एक सॉफ्ट टॉवल में लपेट लें और पीठ के बल लेट जाएं और आइस पैक को अपनी पीठ के नीचे रख दें। इसे 48 से 72 घंटे के लिए हर 2 घंटे में जरूरत पड़ने पर दोहराते रहे। हालांकि, यह ध्यान रखे कि 20 मिनट से ज्यादा आइस पैक को न रखें।

पीठ की ऐंठन को दूर करने के लिए वॉक करें (Walk to Relieve Back Cramps)

पीठ में आई ऐंठन की समस्या में वॉक करना लाभकारी साबित हो सकता है, इससे खून का बहाव बना रहता है। हर घंटे या फिर ऐंठन होते ही शॉर्ट वॉक करें। ज्यादा देर तक लेटने से भी ये परेशानी बढ़ सकती है। ऐसे में अपनी मसल को एक्टिव रखने की कोशिश करें।

स्विमिंग करने से दूर होगी पीठ की ऐंठन (Swimming will relieve back cramps)

पीठ में आई ऐंठन को दूर करने के लिए स्विमिंग अच्छा विकल्प साबित हो सकता है। या फिर आप दूसरी कम स्ट्रेस वाली एक्टिविटी करे। जो भी एक्सरसाइज करें उसकी शुरुआत धीरे-धीरे करें और जरूरत के अनुसार बढ़ाते जाए।

3 दिन बाद मॉइस्ट हीट लगाएं (Apply moist heat after 3 days)

पीठ में आई ऐंठन को दूर करने के लिए माइस्ट हीट लगाना लाभकारी होता है। इसे 3 दिनों यानी 72 घंटों के बाद शुरुआत करें। मॉइस्ट हीट मसल की ऐंठन को दूर करने में मदद करता है और साथ ही इसके चलते डिहाइड्रेशन नहीं होता है। ट्रीटमेंट और मसल की ऐंठन के लिए हाइड्रेटेड बने रहना बेहद जरूरी होता है।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

LIVE POLL Q. 0 votes so far