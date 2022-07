चेहरे के लिए बेहद फायदेमंद है आइस रोलर - Chehre ke liye behad faydemand hai Ice Roller

इन दिनों पेस रोलर काफी ट्रेंड में हैं। ये एक ऐसी ब्यूटी टूल है जो, फेशियल ट्रीटमेंट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इससे त्वचा में निखार आने के साथ ही कोलेजन बढ़ता है। फेस रोलर चेहरे, गर्दन और सिर पर मसाज के लिए उपयोगी है। आइस रोलर के चलते स्किन में ब्लड सर्कुलेशन बेहतर हो सकता है। जिससे चेहरे पर होने वाली एक्ने और दाने जैसी परेशानियों से छुटकारा मिल सकता है। इसके साथ ही फेस रोलर विषाक्त पदार्थों से छुटकारा दिलाने, मांसपेशियों में तनाव कम करने के साथ कई और तरह से चेहरे को लाभ पहुंचाता है।

चेहरे के लिए बेहद फायदेमंद है आइस रोलर

फेस का ग्लो बढ़ जाएगा (Ice Roller the increase face glow)

आइस रोलर की मदद से चेहरे का ग्लो बढ़ाया जा सकता है। इसके लिए सुबह उठने के बाद नियमित रूप से आइस रोलर से चेहरे की मसाज करना होगा। कुछ ही दिनों में फर्क दिखने लगेगा।

बढ़ जाएगा ब्लड सर्कुलेशन (Face Blood circulation will increase)

चेहरे पर बर्फ लगाने से त्वचा में ब्लड सर्कुलेशन सही बना रहता है। साथ ही स्किन की अन्य कई सारी दिक्कत कम होने लगती हैं। ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने से चेहरे पर निखार आती है और साथ ही गर्मी से राहत मिलता है।

आइस रोलर से दूर होंगे मुंहासे (Ice roller will remove acne)

जिन लोगों के चेहरे पर मुंहासे की समस्या अधिक बनी रहती है उन्हें आइस रोलर का इस्तेमाल करना चाहिए। इससे चेहरे पर मसाज करने से जल्द छुटकारा मिलता है। इसके लिए पहले फेस को वॉश कर सुखा लें। उसके बाद आइस रोलर से करीब 10 मिनट तक मसाज करें।

दूर होगी आंखों की थकान (Eye fatigue will go away)

जो लोग कंप्यूटर या मोबाइल पर ज्यादा वक्त बिताते हैं उनके आंखों के आसपास सूजन आ जाती है। इसके लिए आंखों के आस-पास रोलर में आईस लगाकर मसाज करें इससे आंखों को ठंडक मिलती है और आप फ्रेश महसूस करेंगे।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

